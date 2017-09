Oplatí sa rozmýšľať nad zmenou zdravotnej poisťovne?

Aj keď minimálny rozsah verejného zdravotného poistenia stanovuje zákon a je teda rovnaký pre všetky tri poisťovne, ich ponuka a najmä prístup ku klientom sa predsa len odlišuje. Má teda zmysel ich porovnávať. Zmeniť zdravotnú poisťovňu je možné raz ročne, a to vždy do 30. septembra. Zmena však začne byť platná až od 1. januára.

Niekto sa môže opýtať, či nad zmenou zdravotnej poisťovne vôbec zmysel rozmýšľať, keď všetky tri poisťovne ponúkajú na prvý pohľad v zásade rovnaké produkty s rovnakou cenou. To čo musia poisťovne svojim poistencom preplácať im určuje zákon. Napriek tomu sa ale ich ponuka líši. Každá sa snaží dať niečo navyše.

Väčšinou je to benefit, ktorý má potenciál udrieť do očí klientely. Dôvera napríklad vracia doplatky za lieky a zdravotné pomôcky do sumy 200 eur ročne, Union zas poskytuje zľavu na komerčné poistenie, či prepláca účet za dentálnu hygienu.

„Každá poisťovňa si vyberá oblasť starostlivosti o zdravie, kde chce byť najlepšia. Ponúkané výhody si preto si vždy porovnajte s tým, čo potrebujete vy a vaša rodina. A ak zistíte, že vám bude lepšie v druhej poisťovni, s prestupom neváhajte,“ odporúča Judita Horváthová, okresná vedúca OVB Allfinanz Slovensko.

Pri porovnávaní stojí za zmienku porovnať sa zdravotné poisťovne podľa týchto siedmych parametrov:

Sieť lekárov v mieste bydliska

Žiadny benefit nemôže vyvážiť to, že vo vašom meste či okrese nenájdete všeobecného lekára alebo špecialistu, ktorý má zmluvu s vašou poisťovňou. Ak zvažujete zmenu, preverte si, že aj vaša budúca poisťovňa má podchytených všetkých lekárov, ku ktorým chodíte. Nemá zmysel porovnávať celkové počty na webe, tie sú takmer identické, sústreďte sa výlučne na svoje potreby.

Poradovník čakajúcich na operáciu

Pri vážnom zdravotnom stave je kľúčové dostať sa na operačný stôl čím skôr. V opačnom prípade sa totiž váš stav zhoršuje a, čo je najhoršie, vy zbytočne dlho trpíte bolesťami či obmedzením pohybu. Preto má zmysel porovnávať čakacie lehoty, ktoré sleduje Úrad pre zdravotnú starostlivosť. Najnovší vestník hovorí, že všetky tri poisťovne v minulom roku zásadne znížili počet ľudí, ktorí čakali na vážnu operáciu viac ako 12 mesiacov. Dlhodobo najmenej čakajúcich v prepočte na poistný kmeň má Union, nasledovaný Dôverou a VŠZP.

Bonusy / zľavy

Zoznam výhod, benefitov či bonusov je v každej poisťovni dlhý. Najlepšie je pozrieť si ich porovnanie na niektorej webstránke a potom sa zamerať na vybrané výhody na webe jednotlivých poisťovní. Môžete sa tiež poradiť s finančným sprostredkovateľom, ktorý má prehľad. Osobitnou kategóriou sú finančné výhody a zľavy, ktoré dokážu priamo šetriť peniaze.

„Dôvera vracia doplatky za lieky pre deti a ich rodičov do 200 eur ročne, dáva zľavy na kúpeľné pobyty a má program Bojovníci za zdravie, cez ktorý môžete požiadať o príspevok na liečbu, ktorú poisťovňa bežne neplatí. Union zase ponúka 50 percent na cestovné poistenie a príspevok 30 eur na plávanie aj dentálnu hygienu. Všeobecná zdravotná poisťovňa zase 15 % zľavu v optike a v internetových obchodoch pre najmenších,“ radí J. Horváthová.

Prihláška z domu alebo na pobočke

Výber poisťovne vám vie ušetriť čas. Napríklad v Dôvere nemusíte chodiť s bábätkom do pobočky – jej pracovník príde k vám domov. Navyše má reálne najlepšiu elektronickú pobočku a kvalitnú infolinku.

Lekár v mobile

Dôvera má aplikáciu do mobilu. Zobrazuje údaje o zdraví z elektronickej karty, máte v nej nahratý svoj preukaz aj preukaz svojich detí. Union má aplikáciu Domáci doktor, ktorá pomáha zorientovať sa pri prvých príznakoch ochorení.

Odmeňovanie

Je chvályhodné, že sa poisťovne pustili do odmeňovania ľudí za ich starostlivosť o zdravie. Union už niekoľko rokov odmeňuje ľudí, ktorí absolvujú preventívne prehliadky. VŠZP zase oceňuje mužov ochotných absolvovať preventívnu urologickú prehliadku tým, že ju získajú bezplatne už vo veku 40 rokov (bežne od 50 rokov). A Dôvera uhrádza 200 eur za implantáciu embryí alebo vajíčka na špičkovej klinike ReproMedicína.

Fajčiari a odvykanie

Štatisticky je na Slovensku 21 percent fajčiarov – reálne číslo dospelých fajčiarov je však ešte vyššie, keďže štatistika počíta už s mládežníkmi od 15 rokov. Dôvera má pre ľudí vo veku 30 – 60 rokov ročný preventívny program Zdravé srdce, v rámci ktorého získajú príspevok na produkty na odvykanie od fajčenia v sume 33,19 eura.

Ako zmeniť poisťovňu:

Prestúpiť do inej zdravotnej poisťovne je jednoduché. Stačí uzavrieť zmluvu s tou novou, a tá zabezpečí výpoveď v pôvodnej poisťovni. Zmluvu je možné uzatvoriť tromi spôsobmi:

Fyzicky na pobočke alebo u finančného sprostredkovateľa.

Zaslanie podpísanej zmluvy poštou.

Uzavretie zmluvy na webe alebo prostredníctvom telefonickej linky. Výtlačok následne príde na podpis kuriérom.

Aj keď je posledný termín na žiadosť o zmenu zdravotnej poisťovne stanovený na koniec septembra, reálne k zmene dôjde až 1. januára ďalšieho roka. Až potom príde poistencovi poštou nový preukaz. Starý preukaz vracať nie je potrebné.

A čo ak názor zmeníte a uzavriete dve zmluvy v jednom roku? Úrad uznáva ako platnú prvú zmluvu, ktorú ste podpísali. Ak však trváte na tej druhej, pošlite prvej poisťovni list, v ktorom odstupujete od zmluvy. Poisťovni tak ušetríte zbytočnú administratívu a sebe starosti.