Platobná disciplína domácnosti pri spotrebných úveroch sa zhoršuje

Platobná disciplína klientov slovenských bánk sa zlepšuje. Domácnosti sa totiž tešia z mimoriadne priaznivých ekonomických podmienok pretavujúcich sa do rastu zamestnanosti a zvyšovania miezd. V marci tohto roku klesol celkový podiel zlyhaných úverov domácností na 3,6 percenta. Platí to však najmä o úveroch na bývanie. Splácanie spotrebných úverov sa zhoršuje.

“Tento vývoj je prejavom uvoľnených úverových štandardov bánk,” upozornila vo svojej polročnej správe NBS. V budúcnosti sa totiž môže aktuálne dobrá ekonomická situácia zmeniť a zlyhania spotrebiteľských úverov môžu ešte výraznejšie vzrásť. Zvýšené zlyhania spotrebiteľských úverov môžu navyše znížiť ziskovosť a ohroziť stabilitu bánk.

Pred desiatimi rokmi bolo celkovo v omeškaní každé trináste euro, ktoré slovenské banky požičali domácnostiam. Dnes je to až každé 29te euro. Podiel zlyhaných úverov na celkových úveroch obyvateľstvu sa tak znížil o viac ako polovicu.

Najvzornejší sme v splácaní úverov na nehnuteľnosti, kde podiel zlyhaných úverov dosahuje 2,1 percenta. S úhradou spotrebných úverov je to však horšie. Podiel zlyhaných úverov na celkovom objeme spotrebákov dosahuje 8,3 percent. Tento ukazovateľ sa navyše v poslednom čase zhoršuje. Úvery si tak berú aj tí, ktorí ich nedokážu splácať načas.

Spotrebné úvery pritom nepredstavujú nevyhnutnosť. Veľká časť z nich slúži len na krátkodobú spotrebu, bez ktorej by sa dlžník dokázal zaobísť. Pri rozhodovaní o novom úvere by preto žiadateľ o úver mal brať do úvahy niekoľko pravidiel:

1. Zadlžovať sa s rozumom: splátky úverov by nemali tvoriť viac ako 40 percent čistého príjmu. Rovnako dôležité je vytvárať si rezervu a pravidelne odkladať aspoň desať percent z výplaty, aby sa človek pripravil na nečakané výdavky, respektíve, aby ľahšie zvládlo splácanie úveru aj pri dočasnom výpadku príjmu.

2. Nastaviť si splátky v rámci svojich možností: výšku mesačnej splátky si treba nastaviť tak, aby pre človeka nebola veľkou finančnou záťažou. „Klientom odporúčame zvoliť si dobu splácania tak, aby výsledná splátka vyhovovala ich možnostiam. Vďaka tomu budú schopní vytvoriť si potrebnú rezervu a tú môžu o pár rokov použiť práve na predčasné splatenie úveru,“ radí Lýdia Žáčková, hovorkyňa Poštovej banky.

3. Poistenie schopnosti splácať: Ide síce o peniaze navyše, ale keď sa človek dostane do nečakanej a zložitej životnej situácie, tento záväzok za neho dočasne prevezme poisťovňa. Podmienky poistenia schopnosti splácať úver má každý poskytovateľ tejto služby nastavené individuálne. Väčšinou sa však vzťahuje napríklad na stratu zamestnania, osobný bankrot, trvalú invaliditu, úraz s následkom pracovnej neschopnosti a podobne.

4. Komunikácia s bankou: najhoršie je v prípade platobných problémov prestať splácať a neinformovať banku o dôvodoch. Banka sa to berie ako nevôľu platiť a spúšťa mechanizmy určené pre neplatičov. Výsledkom môže byť negatívny záznam do úverového registra, čo zníži budúcu úverovú bonitu dlžníka a v budúcnosti aj jeho šance získať ďalší úver.

Pri pretrvávajúcej neochote klienta dohodnúť sa s bankou, tá vymáhaním dlhu poverí exekútora. V prípade vzniku nečakanej životnej situácie, kvôli ktorej sa klient môže dostať do dočasnej neschopnosti splácať úver, preto bezprostredne potrebné kontaktovať banku a pravdivo ju informovať o okolnostiach.

K dispozícií je niekoľko možností riešenia: