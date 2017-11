Po zavedení možnosti rozhodnúť sa o vstupe do 2. piliera, tak robí len 30 % mladých

Až 70 percent mladých ľudí si od roku 2008, odkedy je vstup do 2. piliera dobrovoľný, neuzavrelo zmluvu so žiadnou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou¹. Navyše aj väčšina tých, ktorí si v 2. pilieri už sporia, je pasívna a investuje neefektívne, Mladí Slováci sa tak pripravujú na dôchodok nedostatočne.

Starneme prirýchlo

Spôsob dôchodkového zabezpečenia výhradne prostredníctvom prvého piliera, je dlhodobo neudržateľný. Slovensko totiž čelí najrýchlejšiemu starnutiu populácie spomedzi všetkých krajín EÚ. Podľa správy OSN o starnutí svetovej populácie² žilo v roku 2015 na Slovensku zhruba 20 percent ľudí vo veku 60 a viac rokov, no v roku 2030 ich už bude viac ako štvrtina (26 %) a v roku 2050 dokonca viac ako tretina (36 %).

Slovensko sa tak stane krajinou starých ľudí, kde sa na dôchodky zo štátneho systému dôchodkového zabezpečenia bude môcť skladať čoraz menej ľudí. Kým v roku 2015 pripadalo podľa tejto správy na jedného slovenského dôchodcu (65 a viac rokov) v priemere 4,8 osôb v produktívnom veku (20 – 64 rokov), v roku 2030 ich už bude len 2,9. Je to suverénne najrýchlejší pokles v rámci EÚ. Vzhľadom k tomu sa sporenie na dôchodok stáva pre mladých Slovákov doslova nevyhnutnosťou. Pri tomto nastavení im totiž odvody budúcich pracujúcich nebude stačiť na ich penzie.

Vek vstupu do 2. piliera rozhoduje

„Odporúčam mladým, aby myšlienky o cestovaní, kúpe nového smartfónu či čerpaní hypotéky dali na chvíľu bokom a zamysleli sa nad vstupom do druhého piliera. Neminú na to ani cent navyše, len chvíľu času. Rozdiel medzi vstupom do druhého piliera v 18tom roku a v 35tom roku života, čo je maximálny vek možného vstupu, môže vo finále predstavovať aj trojnásobnú výšku úspor v dôchodkovom veku³,“ vysvetľuje predseda predstavenstva najväčšej dôchodkovej správcovskej spoločnosti Allianz – Slovenskej d.s.s. Marián Kopecký.

Táto správcovská spoločnosť, ktorá je lídrom trhu, eviduje však až 85 percent úspor z objemu spravovaného majetku 2,4 mld. eur, v dlhopisovom garantovanom fonde GARANT. Len zvyšných 15 percent sa teda zhodnocuje v akciovom fonde, ktorý má však oveľa vyšší potenciál zárobku.

Väčšina sporiteľov v tejto spoločnosti má pritom v priemere ešte približne 25 až 35 rokov času do odchodu do dôchodku. To by mala byť dostatočne dlhá doba na to, aby sa prejavil pozitívny efekt investovania do akcií. „Preto aj konzervatívnejší sporitelia vo veku okolo 40 rokov, ktorý je v druhom pilieri od jeho založenia, by mohol mať v akciovom fonde minimálne polovicu svojich úspor,“ myslí si vedúci oddelenia správy aktív Allianz – Slovenskej d.s.s. Miroslav Kotov. Tí, ktorí sú v druhom pilieri kratšie, a vedia teda uniesť i vyššiu riziko, môžu mať podľa neho v akciách ešte väčšiu časť úspor.

Rastie počet najmladších sporiteľov

Nepriaznivá štatistika dôchodkových úspor Slovákov však nie je novou témou. Aj na investujeme.sk sme sa jej už venovali. Postupne ale dochádza k zmene správania najmladších sporiteľov. Pre druhý pilier sa ich rozhoduje čoraz viac. Rastie počet tých, ktorý sa pri vstupe na pracovný trh rozhodnú presmerovať si časť odvodov do dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Podľa údajov Asociácie DSS ich vstúpilo za prvé tri kvartály tohto roku do druhého piliera o takmer 60 percent viac ako v rovnakom období minulého roka.

¹ podľa údajov zverejnených Inštitútom finančnej politiky

² World Population Ageing 2015, report OSN

³ kalkulácia pri dlhodobom zhodnotení majetku vo fonde 5 % p.a. bez zohľadnenia inflácie a vrátane odplát