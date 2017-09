Podľa čoho si vybrať ten správny typ podielového fondu

Ako investor sa pravdepodobne budete zaujímať najmä o to, čo získate, za ako dlho a najmä, aké veľké riziko budete musieť podstúpiť. Fondy sa bežne delia podľa toho, do čoho investujú. My sme ich roztriedili navyše ešte podľa miery rizika, ktorú treba dať do súvisu s ich výkonnosťou.

Rozdelenie fondov podľa rizika

Nízke riziko

Fondy peňažného trhu a fondy krátkodobých investícií

Manažéri týchto fondov nakupujú napríklad štátne pokladničné poukážky, alebo bezpečné štátne dlhopisy a časť prostriedkov ukladajú do termínovaných vkladov. Ide o najvyhľadávanejšiu formu investovania u nás, pretože riziko je naozaj veľmi, veľmi nízke. Hodnota investície totiž ani v jednom z prípadov veľmi nekolíše.

Oba typy fondov sú teda ideálne pre všetkých konzervatívnych investorov, ktorí majú záujem o krátkodobú investíciu, zvyčajne do jedného roka trvania. Ich výnos je ale len o niečo málo vyšší ako u termínovaných vkladov. Ak dôjde v priebehu daného roka k vyššej inflácii, nemusia sa dokonca vaše investície zhodnotiť vôbec.

Stredné riziko

Dlhopisové fondy

Prostredníctvom nich nakúpite dlhopisy od rôznych podnikov, alebo od štátu. Investičný horizont sa pohybuje medzi dvomi až štyrmi rokmi, takže hrozia mierne výkyvy v hodnote investícií. No na druhej strane s nimi môžete zarobiť viac, ako pri predchádzajúcich dvoch typoch fondov.

Zmiešané fondy

Ako už názov napovedá, ide o kombináciu všetkých typov fondov, ale zakaždým namiešanú v inom pomere. Zistite si radšej vopred, či sa daný zmiešaný fond zameriava skôr na dlhopisy, alebo na akcie. V zmiešaných fondoch totiž narazíte tak na tie, ktoré investujú prevažne do dlhopisov alebo nástrojov peňažného trhu a znamenajú nízke riziko, ako aj na tie, ktoré sa zameriavajú hlavne na rizikové akcie a nesú teda so sebou riziko vysoké. Práve vďaka zmiešaniu rôznych foriem investovania sa do pomyselného stredu dostáva tak volatilita, ako aj dĺžka investičného horizontu. Tá sa pohybuje okolo troch rokov.

Fondy fondov

Znie to vtipne, ale aj fondy majú svoje fondy. To znamená, že vaše peniaze sa investujú do nákupu podielových listov v iných fondoch. Vďaka tomu môžete s nízkou počiatočnou sumou investovať aj do výnosných fondov, ktoré by v prípade, že by ste do nich vstúpili priamo, požadovali vyšší vklad. Riziko, výnosy aj časový horizont sú zhruba rovnaké ako pri zmiešaných fondoch.

Náš tip!

“Ste investor začiatočník a chcete získať viac, ale riskovať menej? Vyberte si zo zmiešaných fondov. Tieto fondy majú často aktívnu správu, to znamená, že sa prispôsobujú aktuálnemu dianiu na trhu a investujú do toho, čo sa momentálne najviac oplatí,” radí Vladimír Málik, produktový manažér, mBank.

Veľké riziko

Akciové fondy

Jednoznačne najvýnosnejšia forma investovania cez podielové fondy sú akcie. Buď môžete staviť na rozvíjajúce sa podniky, ktorých akcie zatiaľ stoja málo, ale mohli by vám veľa zarobiť v budúcnosti, alebo naopak za väčšie peniaze prostredníctvom fondov zaobstarať akcie veľkých, stabilných a prosperujúcich firiem a zarábať na nich hneď. Je však vhodné dať svojej investícii čas aspoň päť rokov.

Niektoré fondy sa zameriavajú len na jedno ekonomické odvetvie alebo geografický región, v ktorom sa veľmi dobre orientujú a zvyšujú tak pravdepodobnosť vyššieho výnosu. Zároveň však rastie aj miera rizika, ak vsadíte len na jedného koňa. No pri akciách riskujete tak či tak, pretože s tým, ako sa vyvíja dopyt a ponuka na trhu, výrazne kolíše aj hodnota akcií jednotlivých spoločností. Akciové fondy preto odporúčame skôr skúsenejším investorom, ktorí dokážu ako tak predvídať vývoj trhu, alebo tým, ktorých prípadný dočasný pokles hodnoty nebude toľko bolieť.

Ďalšou, pomerne netradičnou kategóriou sú špeciálne fondy. Tie sa od štandardných fondov líšia najmä v organizácii a v administratívnych záležitostiach. Zameriavajú sa napríklad na veľké realitné projekty alebo realitné spoločnosti.

Otvorené verzus uzavreté fondy

Ďalšou možnosťou ako deliť fondy, je pozrieť sa na spôsob, akým možno nakladať s podielovými listami.

Otvorený fond ponúka neobmedzený počet podielových listov a je povinný ich od investorov vykúpiť späť (čiastka daná aktuálnym kurzom sa znižuje o poplatok za odkúpenie). Každodenným predajom a nákupom podielových listov stúpa likvidita fondu. Môžete doňho teda investovať kedykoľvek, a keď sa vám zachce svoje podielové listy predať, správcovská spoločnosť vám to musí umožniť.

Uzavreté fondy majú na rozdiel od otvorených presne stanovené obdobie, kedy do nich môžete investovať. Posledným dňom tohto obdobia sa uzavrú a potom z nich nemožno vystúpiť. Presnejšie povedané: môžete nakupovať ich podielové listy len vo vopred stanovenom čase a predávať až po uplynutí záväzne danej lehoty.

Od otvorených fondov sa líšia aj v tom, že správcovské spoločnosti podielové listy počas trvania investície od klientov vykupovať nemusia. Dajú sa však predať inému záujemcovi prostredníctvom burzy. Správcovská spoločnosť podielové listy vypláca až po uplynutí vopred stanoveného času, po ktorom uzavretý fond zaniká.

Tak čo, už viete, ktorý fond je pre vás ten pravý? Odpovede na niektoré ďalšie otázky možno nájdete aj v nasledovnom slovníčku:

Slovníček pojmov

Akcia = Cenný papier, ktorý svojmu majiteľovi dáva právo podieľať sa na riadení akciovej spoločnosti aj na jej zisku.

Dlhopis = Cenný papier oprávňujúci svojho vlastníka požadovať od dlžníka splatenie dlžnej sumy a splnenie ďalších, z dlhopisu plynúcich povinností.

Inflácia = Oslabenie skutočnej hodnoty určitej meny vplyvom opakovaného nárastu cien v danej ekonomike. Peniaze strácajú kúpnu silu a preto je k nákupu bežných vecí potreba viac. Za stovku si dnes kúpite oveľa menej ako pred desiatimi rokmi. Zatiaľ, čo v roku 1989 stál rožok 0,30 Sk, dnes ho len málokde kúpime za menej ako 6 centov.

Likvidita = Schopnosť investičného nástroja premeniť sa na disponibilné finančné prostriedky, a to za minimálny čas a s minimálnymi nákladmi.

Podielový list = Listina zaručujúca investorovi podiel na celkovom majetku daného podielového fondu.

Štátne pokladničné poukážky = Dlhové papiere so splatnosťou do jedného roka, ktoré pokrývajú štátny deficit. Ak ich kúpite, vláda sa stane vaším dlžníkom.

Termínovaný vklad = termínovaný účet s garantovanou úrokovou sadzbou vyššou ako býva na sporiacom účte, peniaze sa na neho vkladajú na vopred pevne stanovenú dobu (mesiace až roky).

Volatilita = Miera kolísania hodnoty investície v čase.

