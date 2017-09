Poistenie detí má chrániť rodinu pred finančnými následkami vážnych úrazov a chorôb

Poistenie detí by malo slúžiť na zvládnutie finančných následkov chorôb a úrazov detí. Ak si totiž situácia vyžaduje, aby jeden z rodičov zostal s dieťaťom doma, predstavuje to výpadok pre rodinný rozpočet. V takých prípadoch je dôležité mať uzatvorené poistenie najmä pre prípad trvalých následkov úrazu a kritické choroby.

V naozaj vážnych prípadoch je dokonca nutné, aby jeden z rodičov odišiel z práce na trvalo. Poistenie by preto malo byť nastavené tak, aby pomohlo kompenzovať výpadoch príjmu. Priemerná výška ošetrovného od štátu pri jednom ochorení dieťaťa totiž nedosahuje ani 80 eur.

Poistenie následkov úrazu a kritických chorôb

„Krytie rizika vážneho úrazu a choroby je to najdôležitejšie, čo by mal dobrý poistný produkt, ktorý chráni dieťa, spĺňať,“ hovorí Ľubomír Špeťko finančný sprostredkovateľ Fincentra. Dodáva však, že poisťovne sa často sústreďujú skôr na drobné úrazy, ktoré sú pre ne komerčne zaujímavejšie.

Drobné úrazy sa pritom deťom stávajú relatívne často a sú tak rodičom viac „na očiach“, no na ich zvládnutie by rodine mala stačiť bežná finančné rezerva. Nemusia byť teda nevyhnutne kryté poistením. Skutočný problém však nastáva v prípade vážnej choroby, alebo úrazu s následkami. Vtedy sa ukáže práva sila poistenia.

„Poistenie drobností typu zlomená ruka a týždňová PN je podľa môjho názoru zbytočným vyhadzovaním peňazí. Tieto poistné riziká stoja veľa peňazí a nie sú nevyhnutnosťou. Dôležitejšie je však zamerať sa na tie poistné riziká, ktoré spôsobujú dlhodobé a trvalé zdravotné následky, ako sú kritické ochorenia, trvalé následky úrazu a dlhodobá PN,“ uvádza vo svojom blogu Jaroslav Ilek finančný sprostredkovateľ Fincentra

„Ak vám niekto radí, že máte vášmu dieťaťu uzavrieť taký, alebo onaký produkt len preto, že na tom zarobíte pri každom odretom kolene, pošlite ho radšej rýchlo niekam…,“ dodáva Ľ. Špeťko.

Postenie detí by malo úzko súvisieť s poistením ich rodičov. Keďže zdravotné problémy dieťaťa sa odrazia na príjmoch celej rodiny, poistná suma by mala zodpovedať príjmu rodiča.

Priestor na trhu

Podľa prieskumu, ktorý realizovala spoločnosť PRO Business Solutions pre KOMUNÁLNU poisťovňu, nemá životné poistenie v súčasnosti viac ako polovica detí na Slovensku (51%).

„To, čo nás prekvapilo je, že až šestina ich rodičov o poistení dieťaťa vôbec doteraz vôbec nerozmýšľala, 13 percent rodičov uviedlo, že nemá dostatok informácií a sedem percent že im nikto doteraz detské poistenie neponúkol,“ uviedla Mária Harvaníková z PRO Business Solutions. Štvrtina z tých, ktorí poistenie nemajú, označila za dôvod nedostatok financií. Zhruba polovica respondetov prieskumu ale uviedla, že o poistení detí v budúcnosti uvažuje.

O tom, že problém môže byť v nedostatku informácií, svedčí i ďalší údaj. Približne tri štvrtiny rodičov, ktorí svojim deťom životné poistenie uzatvorili, majú sami uzatvorené životné poistenie. Sami si teda uvedomujú dôležitosť ochrany, ktorú chcú poskytnúť i deťom.

Z prieskumu ďalej vyplynulo, že väčšina rodičov poistí svoje dieťa hneď po narodení. „Z rodičov, ktorí u nás poistili svoje dieťa, tak urobilo 44 percent hneď po narodení, resp. do prvého roku života. Až 83 percent detí bolo poistených ešte pred dovŕšením školského veku,“ uvádza B. Hatalová.

Priemerná ročná suma poistného za detské životné poistenie je podľa prieskumu 183 eur, čo je zhruba 50 centov za deň.

Proti čomu sa poistiť

Pri životnom poistení dospelých platí, že za väčšinou dlhodobých práceneschopností a invalidít stoja choroby. Úrazy sú len za malou mierou z nich. U detí je to trochu inak. Sú totiž vystavované nebezpečenstvu nehôd a úrazov viac ako dospelí. Naopak vážne choroby ich trápia menej. Dôležité jej preto poistiť ich najmä proti úrazu. Najbežnejšími nehodami sú pády po pošmyknutí alebo potknutí. Dieťa si môže zlomiť ruku, nohu, alebo rozbiť hlavu.

Podľa Analýzy úrazovosti a bezpečnosti detí v Slovenskej republike realizovanej Úradom verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR) tvoria najväčšiu časť zo všetkých úrazov detí pády – až 56 percent. Pritom najčastejšie, vo viac ako dvoch tretinách prípadov, ide o zranenia končatín (zlomeniny, pomliaždeniny).

„V rámci úrazov detí sa najčastejšie stretávame so zlomeninami horných končatín, tržnými ranami, zlomeninami a podvrtnutiami dolných končatín a poraneniami kolien,“ hovorí Peter Brudňák, generálny riaditeľ NN Životnej poisťovne. Časté, a závažnejšie, sú však úrazy hlavy, ktoré podľa ÚVZ SR tvoria viac ako pätinu úrazov.

Monitoring úrazovosti ÚVZ SR u detí predškolského a školského veku ešte v roku 2010 zistil, že osobnú skúsenosť s úrazom má viac ako osem z desiatich detí, pričom vo vyše polovici prípadov bolo potrebné lekárske ošetrenie. Až každý desiaty úraz sa podľa tohto monitoringu skončil hospitalizáciou v nemocnici.

Zaujímavá je aj štatistika ČSOB Poisťovne, podľa ktorej sa zranenia častejšie stávajú chlapcom, a to až v dvoch tretinách prípadov. Najčastejšie úrazy hlásia rodičia 14-ročných a 11-ročných detí.

Sporenie áno, alebo nie?

Samostatnou kapitolou detského poistenia je sporenie. Niektorí predajcovia, sa ešte stále snažia presvedčiť rodičov aj na sporiacu časť. „Až 82 % rodičov, ktorí svojmu dieťaťu uzavreli životné poistenie, považuje poistenie aj za formu sporenia do dospelosti a finančnú pomoc pri začiatku vysokoškolského štúdia, svadbe, alebo v prípade, že si ich dieťa bude brať hypotéku,“ hovorí B. Hatalová z Komunálnej poisťovne.

Sporenie cez poistku je pritom prežitkom minulých dôb, keď takéto produkty boli masívne predávané. Nie je to ale najšťastnejšie riešenie. Pri investičnom životnom poistení si totiž človek kupuje produkt, ktorý poisťovňa priamo neposkytuje, ale „nakupuje“ ho od inej spoločnosti. Poplatky, ktoré si za túto službu inkasuje, dokážu zmazať veľkú časť zhodnotenia a niekedy aj klientskych vkladov.

Oveľa lepším riešením je preto sporiť deťom produktom, ktorý je na to priamo určený. K dispozícií ich je niekoľko, v závislosti od plánovanej doby sporenia, či akceptácie investičného rizika. Či už ide o depozitné bankové produkty, alebo investície do podielových fondov. Človek sa tak môže dostať k vyšším výnosom a pri nižších poplatkoch.

Poistenie alebo pripoistenie?

Niektoré poisťovne ponúkajú pre segment detí špeciálny produkt detského poistenia. Viacerí finanční sprostredkovatelia však tvrdia, že to nemusí byť tým najlepším riešením. Lepšie je podľa nich si správne nastaviť poistku rodiča a deti kryť formou pripoistenia k nej. Je to zväčša lacnejšie. Pri niektorých produktoch je napríklad možné zahrnúť do úrazového poistenia rodiča celú rodinu vrátane detí.

„Často krát sa stretávam s tým, že rodičia platia deťom úplne nezmyselné poistky, ktoré stoja veľa peňazí a dokopy nič neriešia. Ak ste sa rozhodli svojim deťom platiť životné poistenie, tak dbajte na jeho kvalitné nastavenie,“ nabáda Jaroslav Ilek. Užitočnou preto môže byť rada odborníka, ktorý sa zaoberá financiami.