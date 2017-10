Slovenské domácnosti sú napriek hypotekárnemu boomu stále preľudnené

Približne tretina domácností s nízkym príjmom je u nás, podľa štatistík, preľudnená, a nespĺňa tzv. “Bedroom Standard“. No nelichotivá štatistika sa netýka len málo zárobkovej skupiny. Podobné je to aj v ďalších príjmových kategóriách. Znamená to, že na Slovensku sa v jednom príbytku tlačí viac osôb ako v rozvinutejších krajinách, a to bez ohľadu na majetkové pomery.

Podľa definície Eurostatu je tzv. „Bedroom Standard“ splnený vtedy, ak každý dospelý pár, ako aj dospelá osoba nad 18 rokov, má k dispozícii samostatnú izbu. O jednu izbu by sa mali deliť maximálne dve deti vo veku menej ako 12 rokov. Pri starších deťom, by mali mať samostatné izby vtedy, ak sú rozdielneho pohlavia.

„Realita je však taká, že len dve z piatich detí na Slovensku majú vlastnú detskú izbu. Tretina detí starších ako 12 rokov má spoločnú izbu so súrodencom, a to bez ohľadu na pohlavie,“ uvádza Lýdia Žáčková, hovorkyňa Poštovej banky.

Bytová výstavba

Aj to je dôvodom, pre ktorý sa čoraz viac ľudí odhodlá k presťahovaniu do väčšej nehnuteľnosti, či k rekonštrukcii súčasných bytov, domov. Motívom teda nie je len skvalitnenie bývania, ale aj vytvorenie väčšieho súkromia pre potomkov.

Domácnosti dlžili bankám v auguste prostredníctvom dlhodobých úverov zameraných na bývanie takmer 24 miliárd eur. Je to zhruba o 3,5 miliardy eur viac ako pred rokom a o šesť miliárd viac ako pred dvomi rokmi. Počet rozostavaných bytov vzrástol od roku 2011 do dnes o zhruba 70 percent, na takmer 22 tisíc. Slováci teda dobiehajú rozdiely v dostupnosti bývania oproti západnej Európe.

Najčastejšie má nehnuteľnosť, v ktorej žijeme do 80m2 a tri izby. V priemere tak vychádza 1,3 izby a 35m2 na jedného člena domácnosti. „V iných častiach Európy majú však ľudia životný priestor štedrejší. Omnoho väčší, až 2,5 izby na jedného človeka, majú napríklad v Belgicku a ešte o niečo viac na Malte,“ dodáva L. Žáčková.

Bývame u rodičov

Od ostatných krajín sa líšime aj tým, že neradi bývame sami. Kým v Nórsku, vo Švédsku alebo aj v Dánsku žije osamote vo vlastnom alebo v prenajatom byte až 30 percent ľudí vo veku od 18 do 29 rokov, u nás sú to len tri percentá v tejto vekovej kategórii.

Naši mladí zostávajú u rodičov až dovtedy, kým si nenájdu partnera, s ktorým sa osamostatnia. Až vtedy pristupujú ku kúpe vlastného bývania. Slovensku patrí v európskom kontexte najvyššia priečka v počet mladých bývajúcich u rodičov. Až 74 percent Slovákov vo veku 18 až 34 rokov stále žije v Európe. Európsky priemer je necelých 50 percent.

Percento mladých vo veku 18-34 rokov žijúce u rodičov (EU SILC)