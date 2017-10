Slovenské domácnosti sú zadlžené najviac v regióne

Dlhy slovenských domácností rástli vlani už tretí rok po sebe dvojciferným číslom, o to o 11 percent. Ich finančný majetok však stúpol len dvojnásobne. Otvárajú sa tak nožnice medzi rastom dlhov a úspor.

Najmä vďaka hypotekárnemu boomu presiahli dlhy Slovákov už druhý rok po sebe ich úspory. Po výrazne menšom Estónsku patria dlhy Slovákov medzi najvyššie z krajín strednej a východnej Európy. S nasporenou sumou vo výške 6150 eur na osobu sú pritom občania SR až na 39. mieste v rebríčku bohatstva krajín.

Bohatší ako Slováci sú Maďari, Poliaci, ale aj Bulhari. Česi sú dokonca dvakrát bohatší ako našinci, keď ich čistá hodnota finančného majetku na osobu predstavovala až 12 630 eur.

Údaje vyplývajú to zo štúdie s názvom Global Wealth Report, v ktorej skupina Allianz už ôsmy krát skúmala finančný majetok a dlhy domácností v 53 krajinách sveta.

Rast finančných aktív

Pozitívnou správou je, že finančné aktíva Slovákov stúpli minulý rok o desať percent, čo je druhá najvyššia miera rastu od čias finančnej krízy. Väčšinu týchto úspor, až 60 percent, však držíme stále v bankách, čo je najvyššie percento v regióne.

Najväčšie úspory mali podľa rebríčka vlani domácnosti v USA. Ich výškou v prepočte 177 tisíc eur a prebehli aj Švajčiarov, ktorí majú nasporených v priemere 175 tisíc eur. Tretí najbohatší sú Japonci s finančným majetkom takmer 97 tisíc eur. Naopak najchudobnejší sú zo sledovaných 53 krajín Ukrajinci, ktorí majú finančné úspory len vo výške 680 eur. Bohatší ako naši východní susedia sú aj obyvatelia Indonézie, Kazachstanu či Indie.

V Európe zadĺženie domácností klesalo

Hoci minulý rok bol politicky politicky veľmi turbulentným rokom, na bohatstvo jednotlivcov to zásadný vplyv nemalo. Po slabšom roku 2015, kedy finančný majetok domácnosti stúpol len o 4,7 percenta, vlani si domácnosti celosvetovo prilepšili o 7,1 percenta, čo sa takmer zhoduje s priemerom po kríze. Na druhej strane po prvýkrát od roku 2009 rástli dlhy domácností rýchlejšie ako ekonomika.

Rastie tak zadĺženie nielen slovenských domácnosti, ale i v celosvetovom meradle, a to veľmi rýchlym tempom. Veľkosť dlhu vzrástla o 5,5 percenta, čo je najvyšší rast od predkrízových čias v roku 2007. Dlh zároveň po prvýkrát od roku 2009 rástol rýchlejšie ako rast nominálneho HDP. Môžeme však pozorovať veľké rozdiely medzi jednotlivými regiónmi sveta.

Kým dlhy domácností mierne rástli v celej Európe aj Severnej Amerike, Latinská Amerika zaznamenala pokles dlhov domácností. Naopak prudký rast súkromných dlhov vidno v Ázii, kde sa extrémne zadlžujú najmä Číňania. Pomer dlhu k úsporám domácností sa v najľudnatejšej krajine sveta len za posledných päť rokov zvýšil o 17 percentuálnych bodov. Ekonómovia upozorňujú na fakt, že päť rokov pred začiatkom veľkej finančnej krízy sa tento ukazovateľ v USA zvýšil približne o 20 percentuálnych bodov. Dlhovú situáciu v Číne je preto treba podľa nich pozorne sledovať.

Predaj akcií

Štúdia koncernu Allianz priniesla aj ďalšie zaujímavé zistenia. Hoci akciovým trhom sa vlani mimoriadne darilo, investičné správanie sporiteľov bolo dosť prekvapivé. Súkromní sporitelia totiž predali viac cenných papierov ako kúpili, no do bánk vložili až dve tretiny nových finančných prostriedkov. To je nový rekord.

„Takéto investovanie nielenže nevytvára žiadne výnosy, ale sporitelia utrpia skutočné straty. Predpokladá sa, že len v minulom roku sporitelia stratili v dôsledku inflácie okolo 300 miliárd eur. S rastúcou infláciou by tento rok mohol byť tento údaj až dvojnásobne vyšší,“ hovorí Michael Heise, hlavný ekonóm spoločnosti Allianz.

Čisté finančné bohatstvo v priemere na obyvateľa (2016)