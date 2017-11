Slovensko čakajú inovácie v oblasti bezkontatných platieb

“Slováci si osvojili moderné technológie, majú chuť ich používať a Slovensko je lídrom v používaní bezkontaktných platobných kariet,” dodal podpredseda vlády.

Predseda Združenia pre bankové karty Rastislav Vallo hovorí, že Slováci realizujú zhruba 60 percent platobných transakcií bezhotovostne a zvyšných 40 percent v hotovosti. V škandinávskych krajinách je tento pomer podľa neho 80 ku 20. “V prípade, že presvedčíme klientov, že je to bezpečné, tak sa k tomuto pomeru vieme dopracovať aj my,“ myslí si R. Vallo.

Prínosy bezhotovostných platieb

Prínosom bezhotovostnej spoločnosti je nielen vyšší užívateľský komfort, ale aj vyššia bezpečnosť a menšie daňové úniky. „Každá krajina funguje aj vďaka príjmom z daní a odvodov. Ide o peniaze, ktoré sú zaevidované, a teda majú svoju históriu. Ak chceme, aby sa naša krajina rozvíjala ďalej, je potrebné znižovať nelegálne a nezdanené príjmy, ktorých predstaviteľom je hotovosť,” uvádza R. Vallo. Bezhotovostné fungovanie štátu je tak užitočné tak pre občanov, ako aj pre vládu.

Čo by bezhotovostné platby v reáli znamenali? Dnes majú firmy podľa zákona povinnosť bezhotovostne uhrádzať všetky platby nad päť tisíc eur. Občania majú túto hranicu posunutú na 15 tisíc eur. Podľa P. Pellegriniho dozrel čas, aby sa otvorila diskusia o posunutí tejto hranice nadol. Vzorom sa pre nás sú práve severské krajiny, dodal.

„Ak máme všetky platby evidované v digitálnom svete a vieme o každom pohybe peňazí, dáva to veľmi dobrý základ v boji proti daňovým podvodom, daňovým únikom, ale zároveň to vytesňuje aj korupčné správanie,“ povedal podpredseda vlády.

Rýchly rozvoj pay-pass

„Pri rozvoji bezhotovostného styku rozhoduje akceptácia platobných kariet,“ prizvukuje riaditeľka nórskej spoločnosti Fintech Mundi pomáhajúcej firmám v oblasti fintech presadiť sa na zahraničných trhoch, Susanne Hannestad.

Na Slovensku je v súčasnosti v obehu 5,7 milióna platobných kariet, z toho je až takmer 5,5 milióna je bezkontaktných.

Napríklad v ČSOB sa počet platieb na POS termináloch v obchodoch len od začiatku roka medziročne zvýšil o 16 percent, zatiaľ čo počet výberov hotovosti z bankomatov poklesol o jedno percento. Dynamicky rastie aj využívanie bezkontaktných platieb. Tie tvoria aktuálne v ČSOB až 72 percentný podiel z celkového počtu POS platieb. Vlani to pritom bola len necelá polovica. Priemerná výška takejto platby je 15,53 eura.

Kartami sa platí najčastejšie v supermarketoch, obchodoch s potravinami, na čerpacích staniciach, v reštauráciách alebo obchodoch s oblečením. Vďaka bezkontaktnej technológii využívajú Slováci platobné karty čoraz častejšie, pričom ich využívajú aj na platbu nízkych súm, čo ešte donedávna nebolo zvykom. Veľmi populárnou sa stala napríklad aj platba v automatoch na cestovné lístky vo verejnej doprave.

Vďaka bezkontaktnej funkcionalite platobných kariet sa dá platiť rýchlejšie a jednoduchšie. „Ľudia si na túto technológiu veľmi rýchlo zvykli, aj vďaka tomu sa zvýšil počet platieb realizovaných platobnými kartami. Zároveň je pre nás dôležité, že tento spôsob platenia poskytuje zákazníkovi vyššiu bezpečnosť a v prípade zneužitia aj lepšiu vymožiteľnosť finančných prostriedkov,“ hovorí Patrick Melioris, riaditeľ odboru platobných kariet a hotovosti ČSOB a člen výkonného výboru Združenia pre bankové karty.

Vstup fintech firiem

Ďalší posun v tomto smere pravdepodobne urobí smernica PSD2, ktorá vstúpi do platnosti v januári budúceho roku. Očakáva sa od nej, že sprístupní platobné služby novým firmám – tzv. fintech. „Veci sa tak posunú vpred, keďže platiť budeme môcť aj tam, kde dnes ešte nie,” dodáva S. Hannestad.

Európska smernica PSD2 sa pretaví do slovenskej legislatívy novelou zákona o platobných službách. Podľa odborníkov spôsobí v oblasti poskytovania platobných služieb doslova revolúciu. Trh sa totiž otvorí novým technologickým spoločnostiam, ktoré reagujú oveľa pružnejšie a proaktívnejšie, ako tradičné finančné inštitúcie.

„Rezort financií chce pri tejto zásadnej zmene diskutovať s týmito firmami, bankami, ako aj inými poskytovateľmi platobných služieb. Budeme spoločne hľadať riešenia, ktoré pomôžu celému trhu,” naznačuje M. Peter, riaditeľ odboru bankovníctva Ministerstva financií SR.

Je teda pravdepodobné, že počínajúc januárom sa najbližšie roky ponesú v znamení digitálnej revolúcie. Slovensko sa dokázalo dobre držať na vlne rekordného rastu v bezkontaktných platbách. Podľa odborníkov má preto predpoklady byť na čele aj v ďalších technologických inováciách. “Dôjde k technologickému posunu, kedy číslo karty nahradí token. Ľudia tak budú môcť vo veľkom používať na platby akékoľvek zariadenia. Či už pôjde o mobil, autá, inteligentné spotrebiče, alebo hodinky,” predvída Marcel Gajdoš, riaditeľ Visa pre SR a ČR.

Podľa jeho názoru sa počet zariadení, ktoré budú schopné platby realizovať, v nadchádzajúcich rokoch v porovnaní s aktuálnym počtom platobných kariet desaťnásobne zvýši. Priamo úmerne by tak mal vzrásť aj počet zariadení, ktoré dokážu tieto platby prijímať.

Prijímanie inovácií

S tým, že Slovensko má reálnu šancu stáť na čele technologických inovácií súhlasí aj Miroslav Lukeš, generálny riaditeľ Mastercard pre SR, ČR a Rakúsko. Dôvodom je podľa neho schopnosť prijať a adaptovať sa na nové technologické možnosti, tak zo strany občanov, ako aj poskytovateľov služieb. “Vidíme nielen inovatívnosť slovenských zákazníkov, ale taktiež záujem vlády a verejného sektora. Technologické inovácie ako napríklad digitálne platby znižujú náklady pre štát,” naznačuje M. Lukeš.

“Dobrou správou je, že vláda vyjadrila podporu digitalizácii verejnej správy. Tá môže pokračovať aj v podpore rozvoja nových platobných služieb, ktoré budú spojené so smernicou PSD2,” myslí si Miroslav Pekárek, inovátor a odborník v oblasti bezhotovostných platieb.

Podpora štátu

Podpredseda vlády P. Pellegrini a prezident Mastercard Europe, Javier Perez napríklad nedávno podpísali Memorandum o spolupráci, ktoré má umožniť spoluprácu vlády a spoločnosti Mastercard v oblasti rozvoja technologických inovácií vo verejnom sektore. Pôjde napríklad o rozvoj tzv. Smart Cities, či podporu v oblasti e-commerce alebo ochranu dát vo vzťahu k platbám.

„Jednoduchosť, bezpečnosť a spoľahlivosť sú hlavné charakteristiky, ktoré vyžadujem od elektronických služieb štátu pre občanov,“ hovorí P. Pellegrini. Platba kartou za služby štátu by tak mala podľa neho prebiehať podobne hladko, ako keď si človek kupuje letenku alebo čokoľvek iné cez internet.

Využitie zahraničných skúseností

V rámci vzájomnej spolupráce by mal Mastercard poskytnúť svoje skúsenosti z rôznych krajín. Napríklad z oblasti týkajúcich sa investícií a informatizácie, elektronického obchodu, ochrany údajov, kybernetickej bezpečnosti alebo identifikácií platieb. „Mastercard má rozsiahle skúsenosti v oblasti smart riešení a sme pripravení v tomto ohľade slovenskej vláde asistovať. Technológie a inovácie sú kľúčovou esenciou Mastercard, máme preto ambíciu odovzdať v rámci našej spolupráce to najlepšie a priniesť tak do každodenného života Slovákov komfort, bezpečnosť a spoľahlivosť,” hovorí J. Perez.

Ministerstvo financií SR sa okrem toho chystá analyzovať fintech prostredie na Slovensku. Chcelo by zistiť, aké možnosti majú nové technológie, ako aj noví hráči na slovenskom trhu. ”Budeme sa snažiť v priebehu zhruba jedného roka prísť aj s konkrétnymi riešeniami, ktoré by uľahčili digitalizáciu a elektronizáciu platobného styku na Slovensku,” dodal M. Peter z ministerstva financií.