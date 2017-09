Trhy čoraz menej veria tomu, že D. Trump dokáže presadiť reformy

Americké akciové trhy ešte v úvode mesiaca pokračovali v atakovaní nových historických maxím vďaka priaznivej korporátnej výsledkovej sezóne za druhý štvrťrok a vo všeobecnosti solídnemu ekonomickému zdraviu nielen americkej ekonomiky. Neskôr v priebehu mesiaca sa však znova o slovo prihlásila skepsa z neschopnosti Bieleho domu rýchlo prijímať sľúbené prorastové reformy, čo spôsobilo averziu k riziku podobne ako geopolitické napätie okolo testov bômb severokórejským diktátorským režimom.

Výsledkom bola mierna korekcia akciových búrz, ktorá však trvala len krátko, keďže z dlhodobého hľadiska majú vždy tendenciu dominovať ekonomické faktory. Tieto faktory aktuálne hovoria o zlatovlasom prostredí mierne nadpriemerného globálneho ekonomického rastu pri nízkej inflácii, čo znamená, že centrálne banky nič netlačí, aby rýchlo sprísňovali menové podmienky.

Európske burzy boli pod tlakom najmä v dôsledku ďalšieho posilňovania eura. Emerging trhom sa darilo, keďže sa tešia dynamickému ekonomickému rastu a profitujú aj z oslabovania dolára.

Rastúce otázniky nad presadením politickej agendy amerického prezidenta Donalda Trumpa v kombinácii s nervozitou okolo Severnej Kórey a s nízkym inflačným tlakom spôsobili pokles výnosov, a teda rast cien amerických dlhopisov na najvyššie úrovne v tomto roku, čo následne vplývalo aj na ostatné trhy. Preto rástli tiež ceny nemeckých dlhopisov, kde výnos do splatnosti pri 10-ročnom benchmarku klesol hlboko pod 0,5 percenta.

Navyše trhy začínajú byť nervózne, že silné euro prispeje k spomaleniu stále mierneho rastu spotrebiteľských cien v eurozóne, čo by mohlo znamenať odsunutie zníženia objemu mesačných nákupov v rámci programu kvantitatívneho uvoľňovania ECB na neskorší jesenný termín. Zvýšená averzia k riziku pri nízkych nominálnych výnosoch štátnych dlhopisov znamenala, že sa zvýšili rizikové prirážky korporátnych dlhopisov.

Vyššia nervozita (hoci nie panika) medzi trhovými účastníkmi z nejasného politického vývoja vo Washingtone, kde má prezident D. Trump takmer každý deň nejakú kauzu, čo prispelo k oslabeniu dolára, spolu s agresívnou rétorikou a so skúškami bômb severokórejským režimom dala zelenú rastu cien zlata o vyše štyri percentá vysoko nad 1300-dolárovú hranicu na 10-mesačné maximá.

Plusom pre zlato bol, paradoxne, aj stále slabý inflačný tlak v Spojených štátoch, ktorý by mohol znamenať, že Fed by v tomto roku nemusel už zvyšovať sadzby. Ropa zastavila svoj masívny rast, keď trhy plne diskontovali znižovanie zásob amerických ropných produktov, ako aj pokles exportu zo Saudskej Arábie pri robustnom globálnom dopyte.

Tropická búrka Harvey spôsobila výpadok zhruba štvrtiny rafinačnej kapacity Spojených štátov, čo sa podpísalo na poklese dopytu, a teda aj cien komodity. West Texas Intermediate benchmark preto klesol na mesačnej báze o takmer šesť percent.

Dolár pokračoval v oslabovaní voči hlavným svetovým menám a miestami sa obchodoval dokonca na 2,5-ročných minimách voči euru, keď vzájomný výmenný kurz presiahol 120 dolárových centov. Dôvody poklesu dolára sa v zásade oproti začiatku leta nijak nezmenili.

Obchodníci neveria, že Kongres dokáže rýchlo schváliť daňovú reformu, a problémom môže byť aj zvýšenie dlhového stropu. Navyše inflácia už piaty mesiac v rade zaostáva za konsenzom a nevykazuje zatiaľ známky akcelerácie, čo by mohlo znamenať, že Fed by mohol odsunúť ďalšie zvýšenie sadzieb až na budúci rok.

Euru sa darilo, keď profitovalo z pokračovania robustného rastu ekonomiky, ktorý nevykazuje známky spomaľovania. Navyše prezident ECB Mario Draghi a ďalší jej predstavitelia nevykázali žiadne znepokojenie nad pokračovaním posilňovania spoločnej meny. Libra klesla voči euru na najslabšie úrovne od jesene 2009, keď je britská ekonomika na prahu spomalenia, čo signalizuje už pribrzdenie spotreby domácností, a pokračujú epické otázniky, ako budú pokračovať brexitové rokovania s EÚ.

Navyše britská premiérka Theresa Mayová by mohla byť potenciálne zosadená z líderskej pozície po októbrovej konferencii Konzervatívnej strany. Výrazný zisk si znova pripísala švédska koruna, kde sa odráža inflácia, a Riksbank by mohla mať čoraz viac jastrabí slovník pri dynamickom raste ekonomiky.