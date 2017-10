Zabudnite na Katalánsko. Skutočným problémom Európy je Taliansko

Dlhopisoví investori zostávajú voči Španielsku naďalej býčí

Katalánsko nemá dôveru trhov

Snaha o jeho odtrhnutie však kamufluje skutočný problém Európy, a to Taliansko

Ak ECB začne s utesňovaním politiky, ocitnú sa talianske banky pod veľkým tlakom

Taliansky finančný systém je veľmi zraniteľný aj voči domácej populistickej politike

Množstvo Európanov trávi svoje letné dovolenky v Španielsku. Viacerí si tam dokonca kúpili svoju druhú nehnuteľnosť. Španielsko je tak krajinou, o ktorej mnohí snívajú počas chladných zimných mesiacov, ako o krajine slnka, paelly a sangrie. Napriek tomu si dva milióny katalánskych voličov myslí, že by im bolo lepšie mimo Španielska. Ich protest si získal celosvetovú pozornosť a rozvíril aj obavy o stabilitu Európskej únie, ako takej.

Aj investori do dlhopisov situáciu pozorne sledujú. Otázka znie: čo by sa stalo na dlhopisovom trhu, ak by snahy o oddelenie Katalánska od Španielska ďalej eskalovali. Odpoveď nám do istej miery môže dať pohľad na minulotýždňový pohyb dlhopisového trhu, ktorý už začína započítať do cien aj scenár „Catalanexit“.

Ako reagovali dlhopisy

V pondelok minulý týždeň, teda deň po referende, sa obchodovanie s 10-ročnými dlhopismi Španielska otváralo na úrovni o osem bázických bodov vyššej, ako v piatok. Svoj vrchol dosiahli dlhopisy v stredu, keď sa dotkli hranice 1,76 percenta, čo predstavovalo nárast o 16 bodov. Napriek tomu, že trhový sentiment bol začiatkom týždňa citeľne negatívny, španielska vláda sa rozhodla vstúpiť na trhy s novými emisiami: 5 a 10 ročnými pokladničnými poukážkami.

Na prekvapenie boli emisie na trhoch prijaté dobre. Poukážky so splatnosťou v roku 2029 boli predané pri výnose 1,867 percenta a záujem o ne prevýšil ponuku 2,5 násobne. Tie s kratšou splatnosťou sa predali za úrok len 0,53 percenta, a pomer dopytu a ponuky predstavoval 2,21. Tento výsledok je jasným signálom pretrvávajúceho býčieho sentimentu investorov, a to bez ohľadu na vývoj v Katalánsku. Región má teda podľa investorov len slabé vyhliadky na to, aby dosiahol skutočnú nezávislosť.

Bankové dlhopisy sú citlivejšie

Je však treba povedať, že v takýchto napätých situáciách vykazujú väčšiu fluktuáciu ako vládny dlh, či dlhopisy jednotlivých emitentov v krajine. Poďme sa teda na ne pozrieť. Keď sa pozrieme na dlhopisy dvoch najväčších španielskych bánk: Santander a BBVA, vidíme, že ich výnosy stúpli po referende o desať až 20 bázických bodov. Krátko na to, keď najväčšie obavy ustúpili, sa však vrátili na predchádzajúcu úroveň.

O niečo viac vzrástli dlhové cenné papiere ďalších dvoch bánk: CaixaBank a Banco de Sabadell. Tie sú vysoko závislé od regiónu Katalánska. Ich výnosy končili uplynulý týždeň vyššie o 30 až 40 bodov. Tento týždeň sa im však už vedie o niečo lepšie.

Tieto banky sú skutočne prepojené s regiónom Katalánska veľmi intenzívne. Už pár rokov sa preto snažia minimalizovať politické riziko a expandovať aj na trhy ostatných oblastí Španielska, ako aj do zahraničia. Dnes sú obe banky pripravené presunúť svoje sídla z Katalánska, v prípade, ak by sa situácia vymkla politikom z rúk. Predstavuje to hrozbu aj pre samotné hnutie za nezávislosť regiónu. Znamenalo by to totiž významný výpadok na daniach.

Katalánsko by stratilo viac ako Španielsko

Najväčšiu stratu však po referende vykázala autonómna správa regiónu – Generalitat de Catalunya. Jej dlhopisy so splatnosťou v roku 2020 stúpli o 90 bázických bodov a dnes sa tak predávajú s výnosom o viac ako 320 bodov vyšším ako dlhopisy Španielska. Je to jasným signálom toho, že ak by naozaj došlo k odčleneniu Katalánska, dlhopisy regiónu by utrpeli oveľa viac, ako obligácie celého Španielska.

Zdá sa, že investori v súčasnosti neberú hrozbu osamostatnenia Katalánska vážne. Je totiž skutočne ťažké uveriť, že by tak malý región mohol spĺňať všetky požiadavky na vytvorenie politického aparátu, schopného viesť rokovania so Španielskom, a aj s EÚ. A to je možno to, čo separatisti potrebujú počuť: nezávislé Katalánsko v očiach okolitého sveta nie je dôveryhodné.

Príde ďalšia kríza z Talianska?

Pravdou je, že Katalánsko odvádza pozornosť investorov od skutočného problému, a to od Talianska. Jeho problémov by sme sa mali skutočne obávať. Táto krajina je vysoko zadlžená – jej dlh dosahuje 132,5 percenta HDP. Iba Gréci a Japonci majú celosvetovo vyššie zadlženie.

Talianske hospodárstvo vykazuje pomalý rast. Tohtoročné výsledky za 1. a 2. kvartál hovoria o raste HDP o len 0,5 resp. 0,3 percenta a mnohí pochybujú, že na konci roka sa tempo vyšplhá nad jedno percento. Bilancie všetkých talianskych bánk navyše obsahujú toxické pôžičky. Banky nie sú schopné odpísať veľkú časť tohto dlhu a ECB sa týmto problémom riadne nezaoberá.

Je tu ďalšie riziko, a to chvíľa, keď ECB začne obmedzovať svoju uvoľnenú menovú politiku. Talianske hospodárstvo bude vtedy vystavené ďalšiemu stresu, čo by mohlo potenciálne spôsobiť aj ďalšiu finančnú krízu.

Situácia je ešte tragickejšia pri pohľade na politickú situáciu v krajine. Podpora populistického Hnutia piatich hviezd, ktoré je proti členstvu krajiny v EÚ, a ak bude v budúcoročných májových voľbách zvolené, sľubuje zahájenie rokovaní s EÚ.

Politické riziko

Talianske 10-ročné dlhopisy dosahujú výnosy na úrovni 2,11 percenta, čo je o 45 percentuálnych bodov viac ako dlhopisy Španielska. Talianske banky vlastnia približne 20 percent všetkých talianskych štátnych dlhopisov, čo znamená, že nielenže majú slabú súvahu, ale sú tiež vysoko exponované voči talianskemu štátnemu dlhu. Z tohto dôvodu je taliansky finančný systém, voči potenciálne chaotickej politickej situácii, ešte viac zraniteľnejší.

Súčasná situácia v Španielsku je dobrým východiskovým bodom. Ukázala nám, čo sa stane s dlhopisovými trhmi v prípade, keď volatilita začína narastať. Problémom ale je, že rast výnosov by v prípade Talianska nebol taký mierny ako u Španielska. Čím viac sa budeme blížiť k termínu volieb, tým viac bude výnosová krivka talianskych dlhopisov mäkšia. Ak by boli výsledky volieb priaznivé pre politické strany podporujúce vystúpenie z EÚ, došlo by k výraznému nárastu výnosov na dlhopisoch, čo by vytvorilo tlak na celý taliansky finančný systém. Ak by navyše ECB chcela pokračovať so sebavedomou jastrabou politikou, výnosy by to vystrelilo ešte vyššie.

Kombinácia nedostatočne výkonného hospodárstva, slabého bankového systému a rastúcich preferencií populistickej strany, spôsobuje to, že Taliansko sedí na časovanej bombe. Položme si teraz otázku: berú investori všetky tieto faktory pri oceňovaní dlhopisov do úvahy?

Althea Spinozzi, analytička Saxo Bank