10 chýb zimnej údržby vozidla

Chyba č. 1 – Zimné pneumatiky stačí prezuť, až keď nasneží.

Slovenská legislatíva síce vyžaduje, aby vozidlo malo zimné obutie, keď je na vozovke súvislá vrstva snehu či ľadu, no čakať až na sneh je nebezpečné. „Kvôli bezpečnosti sa zimné prezutie odporúča, už keď vonkajšia teplota klesne pod 7 stupňov Celzia,“ hovorí Peter Kundlák, technický riaditeľ Business Lease Slovakia. Spoločnosť je poskytovateľom komplexnej mobility a popredným hráčom na poli operatívneho lízingu.

Dôvod potreby prezutia je prozaický – priľnavosť letnej pneumatiky na studenej a často primrznutej vozovke a teda aj jej jazdné vlastnosti sú oveľa horšie, ako zimnej. Tá vďaka lamelám, teda jemným drážkam v dezéne, zabezpečuje lepší kontakt s vozovkou. Okrem toho, v pneuservise nemusia mať voľný termín v čase, kedy to budete potrebovať, a vás zaskočí zima nepripravených.

Chyba č. 2 – Univerzálne pneumatiky stačia

Univerzálne, teda celoročné pneumatiky, sú z hľadiska bezpečnosti vhodné skôr na suchú cestu bez snehu. Dôvodom je tvrdosť zmesi. Tá je niekde medzi letnou a zimnou pneumatikou, v závislosti od výrobcu. „Zimné pneumatiky majú hlbší dezén, ktorý lepšie drží smer, majú výrazne kratšiu brzdnú dráhu a dokážu tak udržať vozidlo na ceste aj v extrémnych podmienkach,“ upozorňuje Peter Kundlák.

Chyba č. 3 – Tento rok zimné pneumatiky ešte dojazdím

Podľa zákona síce nesmiete jazdiť na zimných pneumatikách, ktoré majú menej ako 3 milimetrový dezén, z bezpečnostného hľadiska by hĺbka dezénu zimnej pneumatiky mala mať viac ako 4 mm. To je asi polovičná hĺbka z dezénu novej, komerčnej pneumatiky. Jazdiť na vydratých pneumatikách je nebezpečné. Práve lamely zabraňujú väčšiemu usádzaniu snehu a ľadu v dezéne pneumatiky, čím zabraňujú šmyku auta na ceste.

Chyba č. 4 – Pneumatiky mi slúžia už desať rokov

Hoci sa o pneumatiky príkladne staráte a servisujete, nie sú archívne víno. „Od prvého použitia, respektíve ich výroby, by nemali mať viac ako 3 až 4 roky v závislosti od výrobcu,“ pripomína Peter Kundlák. Ak teda aj veľa nejazdíte, pravdou je, že pneumatiky vekom tvrdnú a strácajú svoju funkčnosť. „Prezutie pneumatík odporúčame aj preto v autorizovanom pneuservise, kde vám zároveň skontrolujú tlak v pneumatikách. Pri operatívnom lízingu urobia kontrolu pneumatík v pneuservise pri sezónnej výmene a na základe spôsobu ich opotrebenia aj navrhnú kontrolu a nastavenie geometrie,“ hovorí Peter Kundlák.

Chyba č. 5 – „Plávanie“ v zákrutách jazdením prejde

Ak vozidlo ťahá do strany, čo najrýchlejšie sa objednajte do servisu na geometriu. „Plávanie“ v zákrutách na zasneženej či namrznutej vozovke je veľmi riskantné. Nesprávne nastavená geometria sa časom nezlepší, skôr naopak. Nerovnomerné odratie dezénu pneumatiky a preklzovanie kolies v zákrute spôsobí nedostatočný kontakt s vozovkou a nebezpečenstvo nehody.

Chyba č.6 – Pneumatiky treba nahustiť poriadne

Ani prehustené, ani podhustené. To je alfa a omega správneho tlaku v pneumatikách. Ak je pneumatika podhustená, môžete ju preraziť na jame, ktorú možno pod snehom ani nezbadáte. Vážna dopravná nehoda však hrozí aj pri prehustených pneumatikách. Pneumatika sa dotýka vozovky len stredom dezénu, čím nemá nielen potrebnú trakciu, ale sa môže aj pretrhnúť.

Chyba č. 7 – Na pískanie bŕzd sa dá zvyknúť

Ak už brzdy pri brzdení pískajú, riziko dopravnej nehody sa výrazne zvyšuje. „Ide o kritické opotrebenie bŕzd, kde s návštevou servisu určite neotáľajte,“ upozorňuje Peter Kundlák. Pred zimou by ste preto mali skontrolovať funkčnosť bŕzd, najmä, ak nemáte na paneli prístrojov indikátor opotrebenia brzdového obloženia, ktorý by na potrebu výmeny upozornil. „Na pokles brzdovej kvapaliny tiež môže upozorniť aj rozsvietenie kontrolky. Pokles najčastejšie spôsobuje väčšie opotrebenie brzdového obloženia a kotúčov,“ hovorí technický riaditeľ Business Lease Slovakia.

Chyba č. 8 – Chladiacu zmes v zime kontrolovať netreba

Hoci v zime k vyvretiu vody v chladiči pravdepodobne nedôjde, účinnosť chladiacej zmesi prekontrolujte. „Ak je chladiaca zmes už neúčinná, v prípade jej zamrznutia môže dôjsť k rozsiahlemu poškodeniu motora,“ upozorňuje Peter Kundlák. Kontrolu jej stavu však zverte odborníkom.

Chyba č. 9 – Letnú zmes je škoda vyhodiť

Nikto nehovorí, že musíte hneď vymieňať celú letnú zmes sa zimnú. No nechať v chladnom počasí len letnú zmes, je nebezpečné. „Ak by voda v ostrekovačoch zamrzla, znefunkčníte nielen mechanizmus ostrekovania, čím ohrozíte viditeľnosť, ale námraza môže vniknúť aj do nádoby na kvapalinu do ostrekovačov a poškodiť ju,“ upozorňuje Peter Kundlák. Riešením tak môže byť postupné vystriekavanie letnej zmesi a nahrádzanie ju zimnou. Či už prechodnou, s bodom mrazu do -5 stupňov Celzia, alebo ak je už v noci vonkajšia teplota oblasti, kde jazdíte, nižšia, tak aj s bodom mrznutia do -20 stupňov Celzia.

Chyba č. 10 – Hmlovky nepoužívam, kontrolovať ich netreba

Omyl, práve hmlovky sú pri jazde v hmle či hustom snežení dôležité. „V jazde v kolónach ich však vypnite z ohľaduplnosti k vodičom za vami. Väčšina nových vozidiel je už vybavená takzvaným „denným svietením“. V tomto režime zadné svetlá nesvietia,“ hovorí Peter Kundlák. Nie všetky vozidlá sú však vybavené senzorom, ktorý pri zníženej viditeľnosti zabezpečí automatické zapnutie predných stretávacích a zadných obrysových svetiel. „Ak sa to týka aj vášho vozidla, nezabudnite zapnúť svetlá manuálne. Jazda s nedostatočne osvetleným vozidlom predstavuje nebezpečenstvo tak pre vás, ako aj pre ostatných účastníkov cestnej premávky,“ dodáva odborník.