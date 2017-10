508,32 bodů: Před 30 lety krach, dnes zdravá korekce

Předevčírem tomu bylo přesně 30 let, co Wall Street zaznamenala Černé pondělí a index Dow Jones během jednoho obchodního dne ztratil 508,32 bodů. To znamenalo pokles indexu o 22,63 %.

Kdyby stejný propad nastal dnes, tedy pokud by index Dow Jones ztratil 508,32 bodů, tak by se všichni zaradovali, protože by na trhu proběhla zdravá korekce. Index Dow Jones už dávno není na 2 246 bodech, jak tomu bylo v roce 1987, ale je na 23 000 bodech (a pak, že se dlouhodobé investování nevyplatí). Jen pro úplnost: Těch dnešních 508,32 bodů by znamenalo korekci 2,21 %.

Graf 1: Vývoj indexu Dow Jones s vyznačeným krachem na Černé pondělí

Nechtěl bych zlehčovat a překrucovat zde historii a příběhy investorů, kteří hledali dveře s nápisem „Nouzový východ“ v roce 1987. A nechci ani spekulovat, jak by to vypadalo dnes. Situace na trhu mají mnoho podobného, ale také se mnohé změnilo, a proto máme možná dnes nejmenší volatilitu na trzích.

