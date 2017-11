A. Merkelová pri zostavovaní vlády neuspela. Aké možnosti teraz má Nemecko?

rokovania o novej koalícii v Nemecku skončili neúspechom

politická situácia v Nemecku sa teraz dostala do centra záujmu trhov

ako najpravdepodobnejší sa javí scenár predčasných volieb

Pár EURUSD to oslabilo z úrovne 1,18 pod hodnotu 1,175. Očakávame, že klesajúca tendencia bude na trhoch, z dôvodu novej neistoty z vývoja v Nemecku, pokračovať.

Rastie pritom možnosť, že A. Merkelová bude nútená rezignovať. Túto pravdepodobnosť ohodnotili trhy už na 25 percent. Ešte viac pravdepodobnejšie sú však nové voľby, ktoré by sa mohli uskutočniť už do 60 dní.

Pri pohľade na silu eura na finančných trhoch však vidí Saxo Bank, slovami svojho menového stratéga Johna Hardyho, pozitívny sentiment nedotknutý. Kurz by podľa neho nemal klesnúť pod 1,0675.

Angela Merkelová má podľa Saxo Bank tieto tri možnosti:

1.Veľká koalícia (pravdepodobnosť 20%): znamenalo by to nové rozdelenie moci medzi SPD a CDU/CSU. Táto možnosť je podľa nás veľmi nepravdepodobná, pretože líder SPD Martin Schultz sa hneď po voľbách profiloval do opozície.

Pravdepodobnosť tejto alternatívy by však vzrástla vtedy, ak by A. Merkelová odstúpila. SPD slovami viceprezidenta Thomasa Oppermana už indikovala, že ak by A. Merkelová rezignovala, „bola by to celkom iná situácia“.

Ďalším činiteľom by mohol byť tlak nemeckého prezidenta Franka-Waltera Steinmeiera na jeho vlastnú stranu na vytvorenie veľkej oalície. A úlohu by mohlo zohrať aj to, že, ako je všeobecne známe, súčasný minister zahraničných vecí a bývalý šéf SPD Sigmar Gabriel, by rád i naďalej zostal vo svojom úrade.

2. Menšinová vláda (pravdepodobnosť 20%): tichú podporu by vláde mohli poskytnúť Zelení, alebo FDP. V Nemecku však menšinová vláda nevládla v celej doterajšej povojnovej histórii. Je teda predpoklad, že počas turbulentných časov sa jej nemeckí politici budú chcieť stoj, čo stoj vyhnúť. Hlasovanie o dôvere vláde v Bundestagu by totiž predstavovalo permanentnú hrozbu. Jedinou výhodou menšinovej vlády by bolo to, že by zabránila novým voľbám.

3. Nové voľby (pravdepodobnosť 60%): táto alternatíva sa dnes považuje za najviac pravdepodobnú. Je tu však ešte niekoľko procedurálnych otázok, ktoré treba vyriešiť. Najprv by sa napríklad musel rozpustiť súčasný Bundestag, čo by si sám musel aj odhlasovať. V minulosti k tomu už však pristúpili kancelári ako Willy Brandt, Helmut Kohl, alebo Gerhard Schröder. No A. Merkelová sa zatiaľ vyslovuje proti.

Podľa článku 63 nemeckej ústavy by mal prezident F.W. Steinmeier navrhnúť A. Merkelovú za kancelárku. Tá by následne mala prejsť schvaľovaním Bundestagu. Prezident má potom dve možnosti: vymenovať ju do úradu kancelárky, alebo rozpustiť Bundestag. Má na to sedem dní a nové voľby majú potom nasledovať do 60 dní.

Šok na nemeckej politickej scéne

Pre nemeckú politiku predstavuje táto situácia doslova šok. Denník Die Zeit napríklad nazval neúspech pri formovaní novej koalície ako „Zlyhanie v spomalenom zábere“. Uvádza, že odchod FDP od rokovacieho stola spôsobil CDU a Zeleným nepríjemné vytriezvenie. Z môjho pohľadu tu ide o ďalší príklad toho, ako politikom, tak v Nemecku, ako aj globálne, už u voličov neprechádza len imidž „bezpečných vládcov“.

Situácia, keď sa po výsledkoch nemeckých parlamentných volieb v septembri vôbec nediskutovala citlivá otázka migrácie, vyvolala tamojších voličov veľké sklamanie. Tí totiž aj napriek všeobecnej strate dôvery v politikov stále hľadajú odpovede a riešenie tejto citlivej témy. No nie len pri nej. Aj pri otázkach ochrany životného prostredia a energetickej politiky.

Hľadá sa nové smerovanie Nemecka

Angela Merkelová teraz zistila, že už len hovoriť o problémoch nestačí. Nasledujúcich niekoľko týždňov bude pre nemeckých politikov predstavovať budíček.

Nemecko na čele s Angelou Merkelovou bolo lídrom Európy aj v ťažkých časoch – v období rokov 2000 a 2010, najmä kvôli jeho schopnosti poskytnúť defenzívny a stabilný postoj. Teraz však Nemecko potrebuje nájsť svoje nové smerovanie. Hodiny mu už neúprosne tikajú.

Steen Jakobsen – hlavný ekonóm Saxo Bank