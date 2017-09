Analytici očakávajú, že ECB začne od januára obmedzovať nákup dlhopisov

Centrálna banka sa takzvaným kvantitatívnym uvoľňovaním, ktoré zahŕňa rozsiahle nákupy dlhopisov, snaží v eurozóne podporovať hospodársky rast a infláciu. Ekonomike eurozóny sa teraz darí najlepšie od globálnej finančnej krízy, analytici preto predpokladajú, že ECB vzhľadom na pokračujúce hospodárske oživenie začne v najbližších mesiacoch stimulačné opatrenia obmedzovať.

ECB kupuje dlhopisy dlhšie ako dva roky. V tom čase si kúpila cenné papiere v hodnote viac ako dva bilióny eur, väčšinou štátne dlhopisy.

Prezident ECB Mario Draghi minulý týždeň naznačil, že rozhodnutie o úpravách menovej politiky by mohlo prísť budúci mesiac. To isté očakávajú analytici, na ktorých sa obrátila agentúra Reuters. Len dvaja z 52 oslovených ekonómov sa domnievajú, že ECB bude čakať až do decembra, keď skončí platnosť súčasného programu nákupu aktív. Súhlasia však s tým, že program bude predĺžený o šesť mesiacov do júna v budúcom roku.

Rozhodnutie upraviť program kvantitatívneho zmierňovania má aj praktickú stránku: v rukách ECB je dnes značná časť trhu so štátnymi dlhopismi v eurozóne. V názore na to, kedy bude program ukončený úplne, sa ekonómovia rozchádzajú – časť ich predpokladá, že to bude už na konci prvého polroka 2018, niektorí si myslia, že to bude až v roku 2019.

Analytici predpovedajú, že oživenie hospodárstva bude pokračovať aj v budúcom roku, avšak inflácia bude pod minimálnym dvojpercentným cieľom ECB najmenej do konca roka 2019.