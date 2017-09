Broker Trust opustil USF ČR. V reakci na pozastavení členství

Asociace USF ČR pozastavila členství broker poolu Broker Trust za neplnění opatření k nápravě. V reakci na to Broker Trust vystoupil z asociace. O co ve sporu mezi Broker Trustem a USF ČR jde? Dopad může být mnohem širší, než se na první pohled zdá.

Rada USF ČR pozastavila k 14. 9. 2017 členství v asociaci broker poolu Broker Trust. Jako důvod Unie uvádí „dlouhodobé neplnění uložených opatření k nápravě v rámci disciplinárního řízení“. V reakci na rozhodnutí Rady USF se Broker Trust rozhodl asociaci opustit. Oficiálním důvodem je odlišná představa o směřování samoregulační organizace.

„Broker Trust, a.s. dlouhodobě neplnil opatření uložená společnosti v rámci disciplinárního řízení USF. Proto přistoupila rada USF k rozhodnutí o pozastavení členství, a to do doby splnění uložených opatření. Doplňuji, že toto rozhodnutí bylo přijato nadpoloviční většinou hlasů všech členů USF, kteří jsou na půdě rady zastoupeni na základě parity hlasů,“ uvedl k rozhodnutí Rady USF Jiří Šindelář, předseda představenstva USF ČR. Podle informací ze zdrojů blízkých USF došlo dokonce k přislíbení plnění opatření k nápravě, přesto se Broker Trust dostal do dvouletého prodlení s jejich realizací.

