Budúcnosť už čoskoro ukáže, ako veľmi sa centrálne banky mýlili

Rok 2018 prinesie významné zmeny v monetárnej politike. Súčasná situácia už nie je udržateľná. Centrálne banky na celom svete by možno mali zohľadniť staré ruské príslovie: „minulosť je nepredvídateľná“. Na základe toho by sa mohli dozvedieť, ako veľmi sa mýlili, keď sledovali infláciu namiesto produktivity.

Napriek zlepšujúcim sa dátam z Ruska potrebuje Moskva zúfalo reformy

Pre Rusko bude zlomový rok 2018. Technológie ho povedú k zmene paradigmy

Čína sa výrazne posúva na pozíciu globálneho technologického lídra

V roku 2018 zvíťazí v tejto krajine kvalita nad kvantitou a dôjde k rýchlemu posun k elektromobilom

Ceny energií klesnú v nasledujúcej päťročnici na polovicu

Október ma zaviedol do jednej z mojich obľúbených krajín na obchodovanie – do Ruska. Pociťoval som tam vždy vľúdnosť, či už smerom k Saxo Bank, ale aj k investíciám ako takým. Tentokrát však na mňa prišiel aj pocit neistoty, alebo až nedôvery …. Bolo to trochu zvláštne, pretože ekonomické dáta Ruska sa zlepšujú. Rubeľ bol dokonca počas posledných osemnástich mesiacov v špičkovej forme.

Rusko sa zotavuje

Osobne pokladám túto krajinu za záhadu. Má úžasný potenciál a históriu plnú slávnych umelcov, spisovateľov a vedcov. No zároveň je táto krajina vystavaná močiarom korupcie. Peter Veľký kedysi dokázať premeniť prostredníctvom kombinácie reforiem a technológií mokrade, na ktorých dnes stojí Petrohrad, na mocnú ríšu. Podobný balík reformných opatrení hľadám pri každej návšteve Ruska počas posledných desiatich rokov.

Technológie povedú v roku 2018 k zmene paradigmy

Zostávam však stále fanúšikom tejto krajiny. Apatia, ktorá na mňa tentoraz prišla, súvisí s mojím pevným presvedčením, že budúci rok bude zlomový, a nie len pre Rusko, ale aj pre celú svetovú ekonomiku. Technológie totiž povedú k zmene paradigmy. Centrálne banky budú musieť opustiť svoje inflačné ciele a globálny trh zrejme zasiahne nová recesia, ktorú však monetárna politika už nebude schopná uvoľniť len tým, že natlačí nové peniaze.

Recesia bude prekvapením, vzhľadom k tomu, že konsenzus očakáva stabilný scenár. Vstupujeme do fázy, v ktorej sa zvýšené geopolitické riziko spojí s chybami v stratégii – či už v monetárnej politike, alebo politike ako takej – čo nás privedie do sveta, ktorý nebude na zmenu technologickej paradigmy pripravený. Pozitívne, ako aj negatívne výsledky tohto posunu zásadne ovplyvnia to, ako žijeme, a ako uvažujeme o ekonomike, dátach a sebe samých.

Zdá sa, že globálny makro obraz nedokáže opustiť svoje dogmatické zameranie na infláciu. Nerešpektuje jasné dôkazy o revolučnom dopade technológií na vývoj inflácie, a ani o dopade zmien v demografii, v dlhoch, regulácií a podobne. To vytvára veľké strategické chyby, ako napríklad zvyšovanie úrokových sadzieb v ekonomickom svete postavenom na dlhu a obnovovaní toku dlhu. Tento „tok“ sa teraz v podstatne znižuje. Áno, musíme sa opäť vrátiť k nášmu obľúbenému indikátoru – úverovému impulzu.

Monetárny doping – úverový impulz, predbieha vývoj reálnej ekonomiky o deväť až dvanásť mesiacov. Je to vidno na grafe, ktorý zobrazuje, ako centrálne banky v období po prvom štvrťroku 2016 spanikárili a zvýšili úverový impulz z mínus desiatich na plus desať. To bol vietor do plachiet pre rast, ktorý sme však zaznamenali až v tohtoročnom prvom a druhom štvrťroku. Teda s oneskorením.

Impulz potom dosiahol svoje vrcholné hodnoty na sklonku prvého a druhého štvrťroku tohto roku, čo znamená, že o deväť až dvanásť mesiacov môžeme očakávať, minimum ekonomického rastu. Pôjde teda pravdepodobne o prvý až druhý štvrťrok 2018. Medzitým sa očakáva, že množstvo úverov pre kvantitatívne utesňovanie klesne. Obrovská súvaha FEDu sa čoskoro začne zmenšovať a výsledkom bude počas nasledujúcich 12 až 18 mesiacov 60 percentná pravdepodobnosť vzniku recesie.

Čína sa presunie od kvantity ku kvalite

V dňoch 18. až 20. októbra sa uskutočnil devätnásty národný zjazd komunistickej strany Číny. Išlo o najväčšiu makroekonomickú udalosť tohto roka, pretože priamy vplyv Číny na svetovú ekonomiku je podľa MMF až 31 percent a nepriamo dokonca predstavuje viac ako 50 percent investícií. Čínsky ekonomický plán pre rok 2018 stojí na raste kvality na úkor kvantity.

Problémom číslo jedna čínskej spoločnosti je znečistenie ovzdušia. Domnievame sa, že súčasný tlak na elektrifikáciu dopravy bude jedným z najväčších impulzov v prospech „zelenej energie“, k akému kedy vo svete došlo. Úsilie o nižšiu mieru znečisťovania na najväčšom trhu s autami na svete spôsobí chaos v automobilovom priemysle. Dramaticky tiež ovplyvní dopyt po rope, doprava totiž predstavuje 56 predstavuje z celkovej spotreby ropy.

Pád cien energií

Z toho vyplýva aj moja nová dlhodobá predpoveď: ceny energií sa v nasledujúcich piatich rokoch dostanú na polovicu a pravdepodobne k poklesu dôjde už v nadchádzajúcich 12 mesiacoch. Trhy totiž konečne zaznamenajú túto masívnu makroekonomickú zmenu a jej vplyv na dopyt po čiernom zlate. Očakávam preto, že okolo roku 2030 klesne cena surovej ropy WTI na 20-25 dolárov za barel.

Osobne vnímam víziu kompletnej elektrifikácie áut v Číne nielen ako skratku k vyriešeniu problému so znečistením, ale je aj krok v smere s jej odhodlaním stať sa svetovým technologickým lídrom. Vedenie Číny tak dočasne prijme pomalší ekonomický rast ako kompenzáciu za transformáciu z najväčšieho trhu práce na svete na najväčší domáci trh (Čína má 1,2 miliardy spotrebiteľov) a na najväčšieho priekopníka v technológiách.

Prognóza pre najbližšiu budúcnosť

Vnímame, že teraz trhy testujú scenár silného medvedieho dolára. Čo sa geopolitického rizika týka, záver októbra považujeme za problémové obdobie. Veríme ale, že trh sa pri valuáciách a ohodnotení volatility necháva uniesť optimizmom. Očakávame, že sa dáta budú zhoršovať, ako to už koniec koncov vidíme u tých čínskych.

Určite sledujte hlavne zlato najmä jeho smerovanie v korelácií s americkým dolárom a globálnym rizikom.

Steen Jakobsen, hlavný ekonóm Saxo Bank