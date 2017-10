Chorvátsky premiér oznámil plán prijať euro do 7 až 8 rokov

Chorvátsko by sa rado stalo súčasťou bloku krajín platiacich eurom. Do troch rokov by chcelo vstúpiť do tzv. čakárne na euro – mechanizmu výmenných kurzov ERM II.

„Nechceme konkretizovať presný dátum, ale chceme, aby sa Chorvátsko stalo členom eurozóny v priebehu dvoch vládnych funkčných období,“ uviedol chorvátsky premiér Andrej Plenkovič na ekonomickej konferencii venovanej zavedeniu eura v Chorvátsku.

Už dnes chorvátska centrálna banka udržiava kunu v pásme naviazanom na euro, teda v intervale od 7,3 do 7,7 kuny za euro. Musí teda intervenovať, aby menu udržala v tomto intervale.

Problémom krajiny však je vysoké zadlženie. Jedným z tzv. Mastrichtských kritérií je totiž verejný dlh do 60 percent HDP.

Chorvátsky premiér uviedol, že Chorvátsko je už dnes spomedzi štátov mimo eurobloku krajinou najviac napojenou na euro. Prijať spoločnú menu by tak malo prirodzeným pokračovaním doterajšieho vývoja.

Súčasťou mechanizmu výmenných kurzov ERM II by sa krajina rada stala v najbližších troch rokoch, teda ešte predtým, ako bude v roku 2020 predsedať Európskej únii. V tejto tzv. čakárni na euro, musí byť každá kandidátska krajina aspoň dva roky, aby dokázala stabilitu svojej meny.

Chorvátsko ale nespĺňa podmienku verejného dlhu. Ten by mal byť menší ako 60 percent ročného HDP, no v krajine je to viac ako 80 percent. A. Plenkovič sa však vyjadril, že do roku 2020 by dlh mal klesnúť pod 72 percent. „Realizujeme rozsiahlu fiškálnu konsolidáciu a rozpočtový schodok bude tento rok nižší než vlaňajších 0,9 percent HDP,“ dodal.

K téme spoločnej meny sa pred nedávnom vyjadril i minister financií Poľska Mateusz Morawiecki. Jeho postoj je však zdržanlivejší. Odmietol uviesť presnejší termín, kedy Poľsko začne uvažovať o členstve, uviedol ale, že nie je proti zavedeniu eura. Podľa neho však ešte nenastal správny čas. „Počkajme si päť až desať rokov,“ povedal.

Jeho vyjadrenie tak naznačuje zmiernenie doteraz negatívneho postoja euroskeptickej strany Právo a spravodlivosť (PiS) k členstvu v eurozóne.

Poľská vláda si myslí, že flexibilita národnej meny umožnila krajine prosperovať aj v ťažkých časoch.