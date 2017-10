Čierny pondelok: dokázali sme sa za 30 rokov v niečom poučiť?

Dnes je to práve 30 rokov, odkedy v Čierny pondelok spadli svetové finančné trhy a investori sa museli vyrovnať s novou šokujúcou realitou. Pozrime sa spätne na to, čo tento krach vyvolalo a najmä na to, či sme sa z vtedajších chýb v niečom poučili. Analyzuje James Bateman, CIO Multi Asset, Fidelity International.

Čo sa stalo 19. októbra 1987?

V roku 1987 stratili americkí investori v priebehu dvoch týždňov zhruba desať percent. Čo bolo na príčine? Čierny pondelok je príznačný tým, že sa tento krach po prvý krát dával za vinu automatickým programom na obchodovanie. Obchodníci, ktorí sa spoliehali pri predaji akcií na programy, tým chceli limitovať svoje straty. Program mal sám rozhodnúť, kedy dochádza k zmene trendu, a kedy je najvyšší čas predať. No keď tak urobili všetci, viedlo to ku kolapsu trhu.

Môže sa to zopakovať?

Programové alebo na pravidlách založené obchodovanie bolo príčinou aj pri iných pádov trhov. Najviditeľnejšie to bolo v roku 2010, keď index S&P 500 stratil len za 20 minút šesť percent zo svojej hodnoty. Od roku 1987 sa využívanie matematických vzorcov pri obchodovaní s americkými akciami viac ako zdvojnásobilo – z 13 percent na 27 percent v súčasnosti. To zvyšuje pravdepodobnosť, že niečo podobné ako pred 30 rokmi môžeme zažiť hocikedy aj dnes.

Dlhodobejšie poklesy však bývajú spôsobené zhoršením reálnych fundamentov

Treba mať na pamäti, že ak prepad trhov trvá dlhšie obdobie, sú za tým pravdepodobne zhoršené fundamenty. Indexu S&P 500 tak trvalo po Čiernom pondelku v roku 1987 až 18 mesiacov, kým sa plne zotavil. Trhy sa ale na pôvodné úrovne vrátili oveľa rýchlejšie z volatility, ktorú sme videli v auguste 2015 a začiatkom minulého roku v Číne. Ukázalo sa totiž, že čínsky a aj globálny rast sú zdravšie, než sa pôvodne predpokladalo. Za prepadom z roku 1987 tak bolo pravdepodobne aj niečo viac ako programové obchodovanie.

Nevnímajte šum, ale sústreďte sa na dlhodobé trendy

Najdôležitejšie pri investovaní je uvedomiť si, že akciové trhy ponúkajú dobré výnosy najmä v dlhodobom horizonte. Všetky najhoršie mesačné prepady za posledných 40 rokov vystriedal zväčša čoskoro silný rast. Priemerne investori môžu pri akciách zarobiť sedem percent ročne.

Z Čierneho pondelka sa môžeme poučiť v tom, že tento prípad zdôrazňuje, ako veľmi je dôležité poznať štruktúru trhu. Môžeme na základe toho konštatovať, že stratégie zamerané na nízku volatilitu môžu byť v skutočnosti príčinou budúcich problémov. Sústredenie sa na akcie s nízkou volatilitou môže mať v skutočnosti za dôsledok straty, ak volatilita vzrastie.

Existujú aj obavy o dlhopisové trhy. Pasívne stratégie majú totiž striktné pravidlá v tom, ako majú sledovať vybraný index. Môžu sa teda na základe nich nadmerne sústreďovať na investičné dlhopisy, ktoré sa ale môžu ľahko prepadnúť do horšej kategórie. Od roku 2009 sa napríklad počet dlhopisov na hrane medzi investičným ratingom a high yield kategóriou strojnásobil. Znamená to, že ak by sa v budúcnosti zhoršili trhové podmienky, reálne by hrozilo ich preradenie do nižšej, rizikovejšej kategórie. To by ešte viac zhoršilo dôsledky budúcej krízy.

Hľadanie hodnoty: finančný a energetický sektor

Neznamená to, že investori by mali len sedieť a nič nerobiť. Taktická alokácia naprieč trhmi môže pomôcť ochrániť sa pred dlhšie trvajúcimi pádmi a pred trhovými zmenami. Zaujímavú ochranu pred zvyšovaním úrokových sadzieb a strmšími výnosovými krivkami pri dlhopisoch ponúkajú napríklad akcie finančných firiem. Sú pritom ešte stále ohodnotené nižšie ako široký trh.

Energetické akcie sú jednými z tých, ktoré tento rok stratili, a to aj napriek tomu, že fundamenty sa zlepšili. Niektoré ropné spoločnosti pritom dnes produkujú vyšší cash pri súčasnej cene ropy 55 dolárov za barel ako keď bola cena na sto dolároch.

