Čo môžeme čakať od štvrtkového zasadnutia ECB

V posledných mesiacoch sa očakávania trhu naklonili v prospech variantu “nižšie a dlhšie”. Znamenalo by to menší mesačný objem výkupu, no pri predĺžení trvania programu. Hoci sa odhady rôznia, konsenzus očakáva, že mesačný objem nákupu dlhopisov sa zo súčasných 60 miliárd eur mesačne zníži na zhruba 30 miliárd a program bude zároveň predlžený o deväť mesiacov.

Takýto scenár by dovolil ECB zostať angažovanou na trhoch dlhší čas a pomohol by oddialiť obavy z prvého zvyšovania sadzieb až do roku 2019. Hoci čistý efekt zníženia výkupu európskych vládnych dlhopisov bude negatívny, z technického pohľadu by reinvestovanie dlhopisov vyplatených po maturite tento negatívny dopad zmiernilo.

Stále tu je riziko jastrabieho prejavu M. Draghiho, najmä s ohľadom na oživenie ekonomiky. No hoci sme svedkami cyklického rastu, inflácia je ešte stále príliš vzdialená cieľu ECB, mzdy netlačia na rast cien a euro sa posilňuje. M. Draghi sa teda bude pravdepodobne skôr držať pri stene.

Centrálna banka sa bude pravdepodobne aktívne snažiť vysvetliť, že obmedzovanie výkupu dlhopisov nebude mať na trhy negatívny dopad. Na tlačovej konferencii teda môžeme očakávať jej rozsiahle vyjadrenie. Úrokové sadzby zostanú i naďalej dostatočne vzdialené od kritického bodu zvyšovania. Monetárna politika zostane i naďalej extrémne uvoľnená.

ECB sa pridá k americkej centrálnej banke Fed, a pravdepodobne aj k Bank of England, ktoré už menia svoju monetárnu politiku. Ekonomické prostredie sa bezpochyby zlepšilo a centrálne banky v tom hrali hlavnú úlohu. Ich “nezvyčajné” monetárne nástroje tak do veľkej miery naplnili svoje poslanie a naďalej nie sú potrebné. Odstránením stimulov sa centrálne banky postupne vracajú k normálnej politike a otvárajú si priestor pre použitie tradičných nástrojov.

Investori však musia byť pri prechode do novej fázy s menšou podporou centrálnych bankárov opatrnejší, ako počas poslednej dekády.

David Simner, portfolio manager Fidelity