Čo môžeme očakávať od zasadnutia ECB a Fedu?

Investori dostali z nedávneho stretnutia centrálnych bankárov v Jackson Hole od Maria Draghiho a Jenet Yellenovej len veľmi málo nových informácií. „Obaja centrálni bankári sa držali svojich scenárov, a odsunuli relevantné informácie o ich monetárnej politike na september. Trhy zatiaľ balansujú medzi číslami silného hospodárskeho rastu, neuspokojivou infláciou, ako aj geopolitickými rizikami, ktoré môžu kedykoľvek eskalovať,“ hovorí investičný riaditeľ Fidelity, Andrea Iannelli, v mesačnom výhľade na trhy aktív s fixným výnosom.

Vysvetľuje v ňom aj to, prečo si myslí, že americké pokladničné poukážky budú v časoch geopolitického napätia i naďalej investorom poskytovať bezpečný prístav.

„Podľa nášho názoru nie je súčasné cyklické oživenie pre relevantné zvyšovanie výnosov dlhopisov dostatočné. Sú tu totiž štrukturálne problémy, ako vysoká zadlženosť, starnúca populácia a nízka produktivita, ktoré nútia investorov k opatrnosti. Tak ECB, ako aj Fed teda pravdepodobne zvolia v nasledujúcich mesiacoch cestu minimálneho rizika a ponechajú výnosy nízko,“ hovorí Iannelli.

Európa

V Európe sa teraz všetky oči upierajú na septembrové zasadnutie Európskej centrálnej banky, kde bude predsedníctvo banky rokovať o ďalšom obmedzovaní výkupu dlhopisov. ECB má len veľmi malý priestor na manévrovanie. Jastrabia rétorika (v prospech zvyšovania sadzieb) by totiž znamenala silnú podporu pre kurz eura. Európska mena, ktorá od začiatku tohto roka vzrástla kurzom váženým podľa obchodnej bilancie už o osem percent, bude mať bezpochyby vplyv na už i tak nízku infláciu v Európe.

Ak sa chce ECB vyhnúť prestreleniu výmenného kurzu eura, opatrný postoj predsedníctva banky je viac ako pravdepodobný. Akékoľvek obmedzenie výkupu dlhopisov, programu, ktorého platnosť bola predlžená o najmenej šesť mesiacov, vstúpi do platnosti až od januára budúceho roku. Čistý efekt obmedzovania výkupu však bude kompenzovať reinvestovanie maturujúcich dlhových cenných papierov v držbe ECB, ktoré sa od budúceho roku odhaduje na desať miliárd eur mesačne.

„Keď sa pozeráme na vaulácie, myslíme si, že európske vládne dlhopisy sú ocenené správne. Nevidíme však priestor pre ďalší rast výnosov, aj s ohľadom na to, že dopyt po niektorých, najmä nemeckých Bundoch, je stále vysoký,“ pokračuje odborník Fidelity. Z technického hľadiska ťažia z vysokého dopytu v prostredí nízkej volatility počas leta najmä krajiny periférie. V nasledujúcich mesiacoch sa však dostane na radary investorov opäť politické riziko, týkajúce sa najmä Talianska. To bude pre prirážky dlhopisov krajín periférie znamenať nepríjemný protivietor.

USA

Americké pokladničné poukážky zostávajú naďalej našim preferovaným aktívom. Augustové čísla spotrebiteľskej inflácie boli opäť slabé. Napriek tomu je nepravdepodobné, že to Fed odradí od plánu začať osekávať svoju súvahu. V krátkodobom horizonte budú centrom pozornosti trhov otázky ako dlhový strop, či pád vlády, ktoré budú pravdepodobne vyriešené vždy až v poslednej chvíli, čo udrží výnosy dlhopisov pod tlakom.

Pokračujúce napätie medzi USA a Severnou Kóreou môže zatiaľ viesť k ďalším vlnám rastu obáv. V tomto prostredí budú investori pokladať americké pokladničné poukážky za vítané útočisko.

„Podľa nás existujú tri hlavné riziká ohrozujúce náš pozitívny postoj k USA. Je to fiškálna politika, Fed a protekcionizmus. Trhy už zavrhli akékoľvek šance na presadenie daňovej reformy do konca tohto roka. Týka sa to dokonca aj oklieštenej verzie pôvodného plánu, ktorá, aj keby prešla, predstavovala by veľké prekvapenie. S voľbami v strednodobom horizonte a slabnúcou popularitou republikánov, budú mať politici tejto strany silnú motiváciu dosiahnuť dohodu,“ dodáva Andrea Iannelli z Fidelity.

Okrem toho, je tu stále riziko viac ako očakávanej, jastrabej politiky Fedu. Hoci to nie je naším základným scenárom, zvýšenie sadzieb o len 30 bázických bodov, s ktorým sa počíta do konca roku 2018, by prestavovalo tlak na zvýšenie výnosov pokladničných poukážok.

A nakoniec to je protekcionistická politika, ktorá ak by bola implementovaná, mohla by infláciu a výnosy vytlačiť vyššie.