D. Trump chce znížiť firemnú daň na 15 %

Americký prezident Donald Trump požaduje znížiť daň z firemných ziskov z 35 na 15 percent. Je to podľa neho nevyhnutný predpoklad pre znovunadobudnutie konkurencieschopnosti krajiny. D. Trump to podľa agentúry Reuters dnes vyhlásil v prvom prejave venovanom výhradne téme daňovej reformy.

„Musíme znížiť sadzbu, ktorá zdaňuje amerických podnikateľov, aby sme v Amerike pracovné miesta udržali a tiež vytvárali,“ povedal. „V ideálnom prípade by sme mali sadzbu dane z firemných ziskov znížiť na 15 percent,“ vyhlásil.

Uviedol ďalej, že jeho vízia, ako prepracovať národný daňový systém, čo bolo jedným z kľúčových bodov jeho volebnej kampane, začne silnejší hospodársky rast a prinesie prospech tak firmám, ako aj pracujúcim. „Ak chceme obnoviť našu prosperitu a obnoviť príležitosti, musíme znížiť daňové zaťaženie našich spoločností a našich pracovníkov,“ povedal Trump v Springfielde.

Reforma, ktorú ešte musí schváliť Kongres, podľa Bieleho domu podporí hospodársky rast a zaistí pracovné miesta i prosperitu americkej strednej triede. Plán počíta so zjednodušením daňových pravidiel aj so zrušením niektorých daní. Zahŕňa tiež zníženie najvyššej sadzby dane z príjmov jednotlivcov na 35 percent zo súčasných 39,6 percenta a zdvojnásobenie daňového odpočtu u manželských párov na 24 tisíc dolárov ročne. Predpokladá aj daňové výhody v starostlivosti o deti, ktoré presadzuje Trumpová dcéra Ivanka. Počet daňových pásiem by sa mal znížiť zo siedmich na tri, zatiaľ, ale nie je jasné, kto bude v ktorom pásme.

Republikánski zákonodarcovia Trumpov daňový plán prevažne vítajú. Považujú ho za základ pre rokovania v Kongrese a predpokladajú, že pred uzákonením ešte prejde zmenami. Demokratickí zákonodarcovia kritizujú skutočnosť, že plán počíta s daňovými úľavami aj pre ľudí s najvyššími príjmami.

