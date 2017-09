D. Trump konečne predstavil plán ako znížiť dane

Americký prezident Donald Trump po dlhých očakávaniach v kongrese predstavil črty chystanej daňovej reformy. Korporátna daň v USA by mala podľa nej klesnúť z 35 na 20 percent.

Republikáni v reforme navrhujú zníženie počtu daňových pásiem pre fyzické osoby zo siedmich na tri. Sadzby v nich by mali predstavovať 12, 25 a 35 percent. Počíta sa ešte s možnosťou zaviesť štvrté pásmo pre najbohatších ľudí, aby tak z reformy príliš profitovali zamestnanci s najvyššími príjmami.

Daň pre firmy by mala klesnúť z 35 na 20 percenta. Okrem toho by sa malo odpisovanie kapitálových výdavkov skrátiť na maximálne päť rokov. D. Trump chce tieto zmeny presadiť ešte do konca tohto roka. Kritici mu však vyčítajú, že stále nepredstavil plán, ako chce výpadok štátnych príjmov spôsobený nižším daňami vykryť.