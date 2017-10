Daniel Gladiš: Přechytračit podílový fond se nevyplácí

Někteří investoři, kteří nás sledují, občas chytračí. Vědí, co vlastníme, a tak si to kupují i sami bokem. Nám to nevadí. Většinou to ale pro ně končí špatně, protože záhy zjistí, že neví, proč něco koupili a co s tím mají dělat,“ říká Daniel Gladiš, zakladatel Vltava Fund.