Daňová reforma môže spustiť turbo pohon pre americkú ekonomiku

Obchodníci špekulujúci na pokles dolára sa po stredajšom oznámení podrobností návrhu na masívne zníženie daní ponáhľali minimalizovať svoje straty. Ak by totiž daňová reforma prešla, predstavovalo by to významný impulz pre americkú ekonomiku, ako aj pre americkú menu.

„Konečne si môžeme v praxi overiť schopnosť Donalda Trumpa dojednávať dohody. Jej súčasťou pravdepodobne bola i ostentatívna kritika nadmerného zdanenia vysoko príjmových osôb v Kongrese USA, čím sa americký prezident snažil uľahčiť priechodnosť návrhu,“ hovorí forex stratég Saxo Bank John Hardy

„Trumpova daňová reforma je veľmi komplexná“ hovorí analytik. Oceňuje najmä „veľmi veľkorysé“ zvýšenie odpočítateľnej položky pre rodiny a jednotlivcov, ako aj rovnú daň pre firmy vo výške 20 percent. Demokrati sa proti tomuto poslednému kroku určite postavia, pretože platí nielen pre malé podniky s príjmom vo výške 100 000 dolárov, ale aj pre tých, ktorý majú príjem 100 miliónov dolárov.

Návrh daňovej reformy by však predstavoval rázne zníženie daní pre všetky druhy príjmov. Pre demokratov, ako aj republikánov by to preto mohlo predstavovať vážny problém pri vysvetľovaní svojom voličom.

To, či sa zákonodarcovia vo Washingtone odhodlajú urobiť až tak veľkú dieru do amerických verejných financií je teraz veľmi otázne. Neexistuje totiž žiadny dôveryhodný argument, ktorý by dokázal kompenzovať výpadok na daniach inými príjmami, či cez vyšší rast americkej ekonomiky ako takej.

Najviac kontroverznou časťou návrhu je rovná daň na príjmy malých podnikov vo výške 25 percent. Okrem drobných podnikov by sa totiž týkala aj ďalších právnych foriem podnikania, ktorými okrem iných podniká aj prezident Donald Trump. Pre demokratov tak môže byť problém podpísať sa pod priame daňové úľavy Trumpovým firmám. Z tohto typu podnikania však okrem toho prichádza do amerického štátneho rozpočtu značná časť príjmov.

Ak navrhovaná reforma, alebo aspoň akákoľvek jej významná časť, prejde cez senát, mohli by sme byť svedkami ďalšieho významného oživenia hospodárskeho rastu a následne aj oproti očakávaniam výraznejšej reakcie FEDu. Kľúčovou súčasťou návrhu reformy je podpora prílevu kapitálu amerických nadnárodných spoločností, ktoré by ňou mohli získať trvalé daňové úľavy pre domáce investície. Znamenalo by to pravdepodobne repatriáciu triliónov dolárov zahraničných ziskov.

„Návrh Trumpovej reformy už podporil americké akcie, pretože nižšie dane by boli veľkou podporou pre americkú ekonomiku, teda aj akciový trh. Pozitívne účinky by sa okrem USA mohli prejaviť aj v Európe,“ hovorí Peter Garnry, akciový stratég Saxo Bank,

„Z navrhovanej reformy sa zatočila hlava aj zlatu,“ dodáva komoditný stratég Ole Hansen. „Reakciou bolo oslabenie jeho ceny, ktorá už stratila polovicu zo zisku, ktorý zaznamenala počas júlového rastu. Stačí pár negatívnych novinových titulkov a dopyt po zlate znova narastie,“ myslí si.

Z dlhodobého hľadiska by masívny deficit, ktorý by si určite vyžiadal financovanie zo zahraničia, vyvolal vyššiu infláciu a slabšiu menu. Nateraz však nie je dôvod na obavy. Bezprostrednou reakciou zníženia daní, najmä pre nízko a stredne príjmové domácnosti, by bol turbo pohon pre americkú ekonomiku, čo by dovolilo Fedu odvážnejšie zvyšovať sadzby.

Razantné zníženie firemnej dane na 20 percent a trvalé riešenie ziskov amerických spoločností zo zahraničia by okrem podstatného prílevu kapitálu a nárast investícií v USA, znamenalo aj atraktívnejšie daňové prostredie pre zakladanie nových firiem.