Dôchodcovia dostanú na Vianoce príspevok k dôchodku 12,74 eura

Na predvianočný príspevok vo výške 12,74 eura budú mať nárok tí dôchodcovia, ktorých dôchodok nepresahuje dvojnásobok životného minima, teda dnes 398,96 eura. Tento návrh predložiť na sociálnom výbore poslanec za Smer-SD Ľubomír Vážny v rámci pripomienok k novele zákona o sociálnom poistení.

Takto sa zvyšoval dôchodok penzistom aj po minulé roky. Návrh však ešte musí schváliť Národná rada SR. Cieľom novely zákona o sociálnom poistení je zaviesť do zvyšovania dôchodkov na Slovensku od budúceho roka nový systém.

Dôchodky by sa po novom mali zvyšovať každoročne minimálne o pevnú sumu a to v prípade, ak by zvýšenie o tzv. dôchodcovskú infláciu nedosiahlo zvýšenie o dve percentá.

Štandardné zvýšenie by teda mala určovať dôchodcovská inflácia, ktorá predstavuje medziročný rast spotrebiteľských cien tovarov, ktoré bežne kupujú dôchodcovia.

V prípade, že by bola táto suma nedosiahla dve percentá dôchodku, penzia sa zvýši o pevnú sumu.