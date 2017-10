Dôchodcovia nebudú musieť platiť odvody

Národná rada SR schválila zmenu v zákona o sociálnom poistení, podľa ktorej nebudú musieť penzisti, ktorí si na dôchodku privyrábajú, do sumy zárobku 200 eur platiť odvody. Týkať sa to bude tak predčasných, ako i riadnych a invalidných dôchodcov.

Zvýhodnenie by sa malo dotknúť približne 50 tisíc starodôchodcov, 20 tisíc predčasných dôchodcov a 14 tisíc invalidných dôchodcov.

„Rovnaká výhoda v súčasnosti platí aj pre študentov stredných a vysokých škôl. Dôchodcovia si budú môcť určiť dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, na základe ktorej nebudú mať postavenie zamestnanca na účely dôchodkového poistenia,“ priblížila predkladateľka návrhu poslankyňa Irén Sárközy.

Odvody tak penzisti nebudú musieť platiť pri zárobku 2400 eur ročne. Jedným z dôvodov túto zmenu je aktuálny nedostatok pracovnej sily a rast ekonomiky.

„Pre dôchodcov to bude znamenať zvýšenie čistého príjmu a súčasne sa stanú atraktívnejší pre zamestnávateľov. Bude to teda dvojitá pomoc,“ povedal štátny tajomník rezortu práce a podpredseda strany Ivan Švejna.

Zmeny by mali vstúpiť do platnosti od 1. januára 2018. Oslobodenie dohôd seniorov od odvodov bude mať negatívny vplyv na štátny rozpočet. I. Švejna vyčíslil, že náklady by mali približne dosiahnuť okolo 20 až 22 miliónov eur.

Zdroj informácii: TASR