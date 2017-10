ECB začína so sprísňovaním monetárnej politiky

Tak ako väčšina analytikov očakávala, ECB oznámila, že od 1. januára bude pokračovať v kvantitatívnom uvoľňovaní, avšak pri zníženom objeme. Z doterajšej hodnoty 60 mld. mesačne to bude od januára 30 mld. eur mesačne. Ďalším rozhodnutím bolo to, že kvantitatívne uvoľňovanie sa predĺži až do septembra budúceho roka.

Celkový, kumulatívny objem nákupov sa tak navýši o €270 miliárd, teda viac ako počítal trhový konsenzus (220 mld. eur). Celkový objem uvoľnených prostriedkov v rámci kvantitatívneho uvoľňovania tak bude väčší ako sa očakávalo.

Ohľadom úrokových sadzieb sa ECB nechala počtu, že sadzby bude udržiavať na súčasných úrovniach minimálne do konca kvantitatívneho uvoľňovania, „čo znamená že zvyšovania sadzieb sa dočkáme najskôr až v roku 2019, samozrejme za podmienky, že Mario Draghi dodrží slovo,“ hovorí forex analytik Saxo Bank John Hardy.

Bezprostrednou reakciou trhu bol jednak pokles výnosov benchmarkových nemeckých dlhopisov, rovnako na väčší objem uvoľnených prostriedkov zareaovalo aj euro, ktoré skĺzlo voči doláru v bezprostrednej reakcii z 1,18 na 1,175. „Ak by menový pár EURUSD dnes alebo zajtra ukončil obchodovanie v strate, na hodnotách nižších ako 1,1725, mohlo by to odštartovať ďalší pokles až k úrovniam 1,1450 – 1,1500 a to v závislosti od pozitívneho vývoja ekonomiky v USA,“ myslí si J. Hardy.

„V každom prípade sa od roku 2018 začne menová politika normalizovať, čo implikuje rast dlhodobých sadzieb, avšak pomalší než sa očakávalo pred týmto zasadnutím. Odhliadnúc od krátkodobých výkyvov, trend dlhodobých sadzieb v takomto nastavení menovej politiky bude rastúci,“ dodáva analytik VÚB banky Andrej Arady.