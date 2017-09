Francúzsky premiér iniciuje ďalšiu reformu Európskej únie

S novým mandátom Angely Merkelovej vzniká nová šanca prebudovať Európsku úniu a proreformným francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom. Obchod, ktorý francúzsky prezident ponúka je veľmi jednoduchý. On sa zaviaže k implementácii kľúčových ekonomických reforiem vo Francúzsku, a od nemeckej kancelárky za to očakáva súhlas s ďalšou európskou integráciou.

Francúzsky prezident chce presadiť najmä dve kľúčové európske reformy. Za prvé to, je dotvorenie takzvanej bankovej únie, čo by znamenalo vytvorenie celoeurópskeho finančného systému, ktorý dnes naráža na odpor zo strany Nemecka, a jeho nevôľu platiť za iné krajiny, najmä tie z juhu kontinentu.

Druhým krokom je transformácia Európskeho stabilizačného systému (tzv. Eurovalu) na Európsky menový fond. S problémami, a prípadnou pomocou jednotlivým krajinám by sa už nezaoberala Európska centrálna banka a Európska komisia, ako doteraz, ale túto kompetenciu by získal novovytvorený fond.

Kľúčovým bodom je tu aj otázka: kto bude kontrolovať rozpočty jednotlivých krajín a ich dodržiavanie. Bude to aj naďalej Európska komisia, alebo by to mala byť nová komisia?

Myslíme si, že E. Marcon má veľké šance presadiť reformy v Európskej únii. Je to veľmi dynamický a ambiciózny líder. A. Merkelová bude mať zas pravdepodobne vôľu presadiť počas svojho nového funkčného obdobia niečo naozaj zásadné a užitočné, tak pre Nemecko, ako aj celú úniu. Európa má teda veľkú šancu presadiť ďalšiu integráciu a reformy, tak vo finančnej, ako aj ekonomickej oblasti.

Christopher Dembik, makro stratég Saxo Bank