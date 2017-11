Intervenčním sýčkům sklaplo

Letošní export přesáhne čtyři biliony korun. To je v podstatě jistota plynoucí ze známých dat za deset měsíců. Nezaměstnanost je 3,6 procenta, meziroční inflace je necelá tři procenta. Euro je za 25,60 koruny.

A dále: Objem zakázek v průmyslu je více než uspokojivý, domácí spotřeba roste, výběr daní by mohl být lepší, ale každopádně převyšuje očekávání.

Když přitom před zhruba čtyřmi lety zahájila Česká národní banka intervence proti české koruně, sklidila nebývalou vlnu kritiky.

Část tehdejší i pozdější argumentace byla zcela demagogická. Podle ní intervence vedly k zadlužení obyvatel, ke znehodnocení úspor a řadě dalších zločinů nebývalého rozsahu. Došlo to tak daleko, že bulvár začal propírat platy členů Bankovní rady a rodinné poměry tehdejšího guvernéra. Celé to bylo zcela absurdní, vymyšlené a zaměřené na tu část populace, pro kterou je ekonomie záhadnou a těžko pochopitelnou vědeckou disciplínou. Ponechám rovnou stranou požadavky soudit bankéře za vlastizradu a naházet je do Vltavy.

