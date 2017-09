J. Yellonová: Sprísňovanie politiky nebude problém

Šéfka Fedu v stredu 20. septembra 2017 povedala, že zohľadňujú aj existujúce riziká, ktoré by mohli držať infláciu pod 2-percentami. A doplnila, že „menová politika funguje s oneskorením a skúsenosti naznačujú, že tlak na pracovnom trhu postupne a s oneskorením zvyšujú mzdovú a cenovú infláciu. A to je tiež riziko, preto musíme byť opatrní, aby sme (pozn. Fed) nedovolili ekonomike, aby sa prehriala v takej miere, že by nás to prinútilo niekedy neskôr sprísňovať menovú politiku tak rapídne, že by to mohlo viesť k recesii.“

Považujeme to za veľmi dôležité vyjadrenie šéfky americkej centrálnej banky, pretože tým naznačila minimálne dva dôležité momenty. Po prvé, Fed verí v rast ekonomiky a dosiahnutie inflačného cieľa v roku 2018. Preto zvyšuje úrokové sadzby. To je pozitívny signál pre investorov.

Po druhé, sprísňovanie menovej politiky nie je problém. Zvyšovanie sadzieb je opatrné a zatiaľ nikto neočakáva hrozbu recesie. Úrokové sadzby sú dostatočne nízko, aj keď boli zvyšované, aby sa zachovala atraktivita akcií v očiach investorov voči bezpečným aktívam ako sú štátne dlhopisy.

Ak bude Fed pokračovať vo zvyšovaní úrokových sadzieb, my v PEVONI sledujeme tiež výnosy na 10-ročných štátnych dlhopisoch a inverznú výnosovú krivku. Ak budú desaťročné výnosy nad 3,5-percenta a krátkodobé výnosy budú vyššie než dlhodobé, mohlo by to neskôr zastaviť rast akciových trhov. Teraz to však nehrozí, ale my musíme sledovať trhy aj cez iné okuliare.

Výnosy na 10-ročných US štátnych dlhopisoch sú na 2,24-percentách.

Inverzná výnosová krivka je ďaleko od 0. Preto v nasledujúcich 12 až 18 mesiacoch je riziko recesie minimálne až žiadne.

Peter Voštinár, trading mentor spoločnosti Pevoni.