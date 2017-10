Jak na movitého klienta: Náskok mají f.privée a Swiss Life Select

Petr Vitásek, generální ředitel Swiss Life Select Česká republika: „Fintech všechno vymetá. Bude čím dál tím těžší mít přidanou hodnotu ve srovnání pojištění či hypotéky.“ Poradci pro afluentní klientelu se berou z bank. Ale kde se berou v bankách? „Na pobočkách privátních bank se stává paradox, že kluk přeroste z retailu, je mu třeba 26 let, má příjem 40 až 50 tis. Kč plus nějaké bonusy, a má klienta, který má miliardu. To je naprosto běžná věc. Klientovi je 60 let, prodal fabriku… Jaký s ním může navázat vztah? Nikdy nemůže pochopit životní styl a potřeby toho člověka.“

Swiss Life Select do své prémiové sekce bere lidi nejen z bank, ale ty, kteří něco v životě dosáhli, zpravidla vyšší věkovou skupinu. A tu učí investice a obsluhovat movitou klientelu.

„Odměňování je velké téma. Když jsem zjistil, že se odměňuje za bod, tak jsem nebyl schopen to propočítat. Pro mě je to prostě složité,“ říká Petr Vitásek na způsob standardního hodnocení finančních poradců. Proto tlačí na to, aby poradce dostal jasný podíl na tom, co firma vydělá. Je to ale pořád o objemu, který musí generovat určité výnosy.

Celý článok si môžete prečítať na investujeme.cz.