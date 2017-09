Jak ovlivňují odpracované roky výši důchodu

Měsíční částka státního důchodu nezávisí pouze na výdělcích v produktivním věku, ale i na získané době pojištění. U lidí s vyššími příjmy přitom hraje každý rok pojištění navíc vyšší roli než u lidí s nízkými příjmy. Jak moc?

Do doby pojištění ovlivňující měsíční částku státního důchodu patří nejenom roky, kdy je z příjmu (ze závislé činnosti nebo samostatné výdělečné činnosti) odváděno sociální pojištění, ale i náhradní doby pojištění (např. studium před rokem 2010 v zákonném rozsahu, evidence na úřadu práce v zákonném rozsahu, péče o dítě do 4 let věku, vojenská služba).

U vyšších příjmů se zvýší důchod více

O tom, jak je každý rok pojištění důležitý pro výpočet státního důchodu zejména u lidí s vyšším příjmem, svědčí údaje v Tabulce 1, kde je vypočítán řádný starobní důchod u vybraných příjmů, přičemž získaná doba pojištění se liší u každé průměrné mzdy za odpracované roky (tzv. osobního vyměřovacího základu) o jeden rok. Výpočet je proveden dle legislativy roku 2017.

