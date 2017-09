Každá 4. faktúra na Slovensku nie je zaplatená načas

Každá štvrtá faktúra na Slovensku nie je zaplatená načas a štyri percentá faktúr nie sú uhradené vôbec. Vyplýva to zo štúdie spoločnosti EOS Group, ktorá porovnávala platobnú disciplínu firiem zo 16 európskych krajín.

Navyše, podľa najnovšieho rebríčka spoločnosti Coface, sa v roku 2016 stalo insolventnými 345 slovenských spoločností. Ich dodávatelia teda musia počítať s tým, že ich faktúry nebudú nikdy preplatené.

„Miera platobnej disciplíny slovenských firiem je dlhodobo nízka. To výrazne ohrozuje cash flow na strane ich dodávateľov. Ak sa k tomu pridruží aj krach významného klienta, ktorý faktúry neuhradí vôbec, môže sa dodávateľská spoločnosť dostať až do existenčných problémov. Rozmáha sa tak druhotná platobná neschopnosť, kedy firmy neplatia svojim dodávateľom, pretože samé čakajú na to, kedy budú uhradené ich faktúry,“ upozorňuje Vladimír Potúček z PB Finančné služby.

Nevýhody kontokorentu

Mnohé firmy sa snažia tento problém riešiť kontokorentným úverom. Ten im umožňuje prečerpanie podnikateľského účtu, vďaka ktorému dokážu uhrádzať svoje faktúry načas ešte pred tým, než im ich odberateľ zaplatí. „Čerpanie kontokorentu však znamená, že dodávateľ v plnej miere úveruje svojho klienta. A nielen to. Znáša aj riziko, že mu faktúra nebude včas, alebo nikdy uhradená,“ vysvetľuje Potúček.

Lepším riešením než kontokorent preto môže byť tzv. bezregresný faktoring. Ponúka totiž nielen prefinancovanie vystavených faktúr, ktoré sú ešte v lehote splatnosti, ale aj poistenie a správu pohľadávok. Odpadá teda riziko, že firma nedostane za dodaný tovar alebo služby zaplatené.

Celý proces spočíva v tom, že spoločnosť odpredá svoje faktúry vystavené na daného odberateľa banke. Tá mu väčšinou uhradí 90 % ich hodnoty do jedného dňa od ich prijatia. Zostávajúcich 10 percent uhradí banka dodávateľovi hneď potom, ako bola jeho faktúra zaplatená.

„Firma tak bude mať 90 % svojich peňazí na účte takmer okamžite. Nemusí čakať na to, kedy bude faktúra skutočne preplatená. Keď k úhrade faktúry dôjde, dostane na účet aj zvyšných 10 %. Nemusí sa teda obávať, že o svoje peniaze príde,“ približuje Potúček.

Môže sa však stať i to, že odberateľ faktúru neuhradí vôbec. V takomto prípade bude od neho dlžnú sumu vymáhať banka. Firma, ktorá faktoring využíva, je teda krytá vďaka poisteniu pohľadávok. Za svoje služby alebo tovar teda dostane zaplatené a starosti s vymáhaním pohľadávky prechádzajú na banku. „Práve to je hlavnou výhodou faktoringu v porovnaní s kontokorentným úverom,“ hovorí Potúček.