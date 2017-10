Klienti se musí naučit za poradenství platit

Očekává klient službu privátního bankovnictví u finančně poradenské firmy?

Petr Vitásek, generální ředitel Swiss Life Select Česká republika: „Jsou produkty, pro které do banky jdete, jako je hypotéka nebo kreditní karta. Klient nejde do banky pro investici.“ Klienta ale mohou přitáhnout strukturované produkty, u nichž se může vždy zeptat na nějakou zajímavou novinku. „Na konci dne je to ale o kvalitním asset managementu,“ dodává Petr Vitásek.

Swiss Life Selekt v segmentu Premium pro movité klienty spustil stavbu svěřenských fondů, dohodl se na asset managementu s Black Rock a nabízí specializované produkty pro lékaře Swiss Life Medical. „My nevyděláme na produktech pro lékaře, ale lékař je potřebuje. Máte otvírač dveří, se kterým můžete přijít k doktorovi, pomoci mu s věcmi, které ho trápí, ale zároveň máte k dispozici všechny ostatní produkty, které lékař může potřebovat v druhé linii.“

