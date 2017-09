Kolik přinese rada finančního poradce?

Nechat si poradit od finančního poradce se vyplatí. Studie „The Value of Financial Advice“ spočítala i hodnotu rady. Kolik může finanční poradce domácnosti přinést?

Studie „The Value of Financial Advice“ (Hodnota finanční rady) srovnává hodnotu likvidního majetku a úspor na penzi v letech 2012 až 2014 lidí, kteří v letech 2001 až 2007 obdrželi radu finančního poradce, s lidmi, kterým finanční poradce radu neposkytl. Studie se uskutečnila ve Velké Británii.

„Naše výsledky ukazují, že ti, kteří přijmou radu finančního poradce, pravděpodobně shromáždí více finančního a důchodového bohatství, podpořeného zvýšenou úsporou a investováním do majetkových aktiv, a zároveň v důchodu budou mít vyšší příjmy, zejména ve vyšším věku,“ komentoval závěry studie Ben Franklin, Head of Economics of Ageing, ILC-UK.

A rada finančního poradce se ukázala být skutečně hodnotná. Pro afluentní klienty v průměru rada přinesla 12 363 GBP (17 %) likvidních aktiv a 30 882 GBP (16 %) úspor na penzi. O tolik uspořili a vydělali více, než kolik vydělali afluentní klienti, kteří služeb finančního poradce nevyužili.

Finanční rada se ale vyplatí i méně majetným klientům, a to poměrně mnohem více než afluentním. Lidé využívající radu finančního poradce naakumulovali o 14 036 GBP (39 %) likvidních aktiv a o 25,859 GBP (21 %) penzijních úspor více než lidé, kterým se rady nedostalo.

„Trh s poradenstvím ale nefunguje pro všechny. Vysoký podíl lidí, kteří uzavírají investice a penzijní fondy, nepoužívá finanční poradenství, zatímco jen malá část obyvatelstva využívá služeb finančních poradců. Finanční rada má pro zákazníky jednoznačný přínos, proto je škoda, že ji nevyužívá více lidí. Je výzvou, jíž čelí finančně poradenský trh, regulátor a vláda, je proto, aby se dostalo finančních rad více lidem,“ dodává Ben Fanklin.

