Ľudia v Bratislave protestovali za skorší odchod do dôchodku

Zhruba dve tisíc ľudí protestovalo v Bratislave pred Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Ich požiadavkou bolo zastavenie posúvanie veku odchodu do dôchodku, či prípadne možnosť skoršieho odchodu do penzie.

Pochod, ktorý začal u budovy Úradu vlády SR a smeroval k sídlu rezortu práce organizoval Odborový zväz (OZ) KOVO. Cieľom odborovej organizácie je zmena dnešného dôchodkového systému, a to hlavne snaha zastaviť predlžovanie veku odchodu do dôchodku a vytvorenie možnosti pre skorší odchod bez krátenia výšky dôchodku.

OZ KOVO vyzvalo ministerstvo práce, aby začalo pripravovať legislatívu, ktorá by priniesla zastavenie predlžovania odchodu do dôchodku a takzvaný preddôchodok. „Požiadavky ľudí práce majú prednosť pred požiadavkami kapitálu,“ vyhlásil predseda Rady OZ KOVO Emil Machyna.

Demonštrantov prišiel podporiť aj šéf rezortu Ján Richter (Smer-SD). Priblížil plány rezortu zaviesť takzvaný preddôchodok, ku ktorému sa vláda zaviazala v programovom vyhlásení. Podrobnosti by mali byť známe do konca tohto roka.

Zväz požaduje, aby bola maximálna hranica veku pre odchod do starobného dôchodku stanovená na 64 rokov. Okrem toho by chcel skorší odchod do dôchodku pri náročnejších pracovných pozíciách, napríklad pre ľudí vykonávajúcich rizikové práce s bezprostredným ohrozením zdravia, či vo viaczmennej prevádzke.

Vek odchodu dôchodku sa v súčasnosti každým rokom o niekoľko dní predlžuje. Na budúci rok tak napríklad budú môže Sociálnu poisťovňu o dôchodok požiadať ľudia vo veku 62 rokov a 139 dní. Vek odchodu do dôchodku sa posúva podľa strednej dĺžky dožitia bez obmedzenia maximálneho veku. Podľa zväzu pri tomto nastavení pôjdu súčasní tridsiatnici do starobného dôchodku vo veku 68 rokov.