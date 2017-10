Majetok najväčšieho fondu v 2. pilieri presiahol magickú hranicu 2 mld. eur

Fond GARANT je najväčším dôchodkovým fondom na slovenskom trhu dlhodobo. Aj napriek štyrom otvoreniam druhého piliera v minulosti si svoju pozíciu udržal. Jeho majetok dnes napríklad predstavuje väčší objem ako všetkých doplnkových dôchodkových fondov v treťom pilieri dokopy.

“Veľký objem majetku pod správou prináša pre našich portfólio manažérov väčšie možnosti diverzifikácie portfólia aktív v tomto fonde, a tým zlepšenie jeho rizikového profilu. To všetko pri znížených transakčných nákladoch,“ vysvetľuje Marián Kopecký, predseda Predstavenstva Allianz – Slovenská d.s.s., a.s.

„Úspech fondu GARANT nás veľmi teší. Výsledok vnímame ako vyjadrenie dôvery sporiteľov nielen v tento fond, ale aj v nás ako správcu ich úspor, čo nás nesmierne zaväzuje,“ dodáva.

GARANT v sebe spája vysokú garanciu investícií na jednej strane a relatívne zaujímavý zisk na strane druhej. Prostriedky vložené do fondu sú totiž garantované v zákonom stanovených desaťročných obdobiach. Za celé obdobie histórie, teda za 13 rokov fungovania druhého piliera, zarobil fond v priemer ročne 2,063 percenta, čo je slušný výnos.

„Fond investuje úspory klientov do štátnych, podnikových či bankových dlhopisov vydaných dôveryhodnými štátmi či renomovanými spoločnosťami. Kým štátne dlhopisy prinášajú fondu stabilitu, podnikové a finančné zasa potenciál vyšších výnosov,“ hovorí Miroslav Kotov, portfólio manažér Allianz – Slovenská d.s.s., a.s.

Priemerný vek sporiteľa vo fonde GARANT je 40,7 roka s priemernou dĺžkou sporenia desať rokov. Hoci je výhodný najmä pre ľudí, ktorí sú už bližšie k dôchodkovému veku, čísla napovedajú, že doneho investuje oveľa väčšia skupina ľudí. Niektorí pritom možno ani nevedia, že sporia v tomto fonde.

Existuje napríklad veľká skupina sporiteľov, ktorých úspory sa v roku 2013 z legislatívnych dôvodov presunuli do garantovaného fondu bez ich aktívneho rozhodnutia. Mladí ľudia, teda tí, ktorí si budú sporiť na dôchodok ešte 30 a viac rokov, by si preta mali starostlivo zvážiť, či nechcú skôr investovať prostredníctvom rizikovejšieho fondu. GARANT totiž patrí medzi skupinu tzv. garantovaných fondov, ktoré musia poskytovať garancie zo zákona. Volia ale preto i bezpečnú investičnú stratégiu. Práve preto sú vhodné viac pre investorov krátko pred dôchodkom.

Ak by sa človek s odchodom do dôchodku až o niekoľko desaťročí obrátil na rizikovejšie fondy, mohol by napríklad prostredníctvom indexového fondu zarobiť i desať percent ročne.