Makrovýhľad na 4. kvartál: Čína ešte viac posilní svoje postavenie

FED je rozhodnutý začať s kvantitatívnym utesňovaním, vďaka ktorému sa zníži jeho súvaha.Urobí tak postupným umŕtvovaním dlhopisov, ktorým bude končiť platnosť a budú splatené. Avšak FED postupuje priveľké riziko. Chystá sa totiž aj na zvyšovanie sadzieb, čo ospravedlňuje vyššou infláciou očakávanou v budúcnosti na základe Phillipsovej krivky.

Steen Jakobsen, hlavný ekonóm a investičný riaditeľ Saxo Bank, na margo nadchádzajúceho kvartálu povedal: „FED verí, alebo skôr dúfa, že kvantitatívne utesňovanie bude prebiehať bez výrazného znepokojenia trhov. Je však iróniou, že väčšina svetového rastu od krízy je založená presne na opaku, teda na uvoľňovaní. Musíme teda len dúfať, že odstránenie čerešničky z torty nespôsobí koniec večierka“.

Okrem kvantitatívneho utesňovania, S. Jakobsen označuje ako ďalší potenciálny problém, kolaps globálneho úverového stimulu, ku ktorému môže dôjsť do konca tohto roka. Dodáva: „Po rokoch expanzie a rastu sa úverové dynamo zadrhlo. Myslíme si, že ide o zlé znamenie pre posledný kvartál tohto roka, ako aj pre začiatok roka budúceho. V tomto období vidíme reálne, že dôjde k ekonomickému spomaleniu, ktoré môže pripomínať recesiu. Búrka nízkej volatility, nízkej inflácie a významných politických chýb centrálnych bánk môže spôsobiť významné riziko pre hospodársky model, ako ho poznáme.“

Christopher Dembik, makro stratég Saxo Bank, varuje: „Úroveň globálneho úverového stimulu poslala začiatkom tohto roka investorom po celom svete varovný signál. Čína, ako najväčšia svetová ekonomika, ktorá si zakladá na PPP projektoch, je hlavnou hnacou silou v globálnej ponuke úverov. Výrazný pokles čínskeho toku úverov preto bude mať vplyv aj na vývoj v iných častiach sveta.“

Americký dolár už možno čoskoro stratí svoju dominanciu

USA, najväčšia svetová ekonomika a emitent globálnej rezervnej meny, si doteraz žili na úrovni najmä vďaka tomu, že svoju menu vyvážali do zvyšku sveta vo forme štátneho dlhu. Avšak v súčasnosti si rastúca Čína čoraz viac uvedomuje benefity svojej vlastnej meny, ktorá by hrala väčšiu rolu a mohla by v celosvetovom obchode nahradiť americký dolár.

John Hardy, menový stratég Saxo Bank, hovorí: „Čína je najväčším svetovým dovozcom ropy. Úspešný prechod na obchodovanie ropy v juanoch a udržanie stabilnej čínskej meny by boli kľúčovými krokmi smerom k dlhodobému rastu čínskeho kapitálového trhu a zvýšeniu globálneho dopytu po čínskej mene. Ďalším dôležitým krokom je potreba Číny odkloniť sa od jej zhýralého života, ktorého dôsledkom je dramaticky nafukujúca sa úverová bublina.“

„Avšak pre záver roka je typické posilnenie dolára. Tento trend bude pokračovať, avšak nebude to také jednoznačné, ako predchádzajúce roky. Euro je pripravené vrátiť sa na rastovú trajektóriu, keďže ECB sa tiež pohráva s myšlienkou normalizácie sadzieb. Očakávame, že Spojené kráľovstvo sa v tomto štvrťroku pri vyjednávaní o brexite posunie ďalej a mali by sme získať jasnejšiu predstavu o tom, kam tento proces smeruje. Svoju hodnotu by tak mohol navýšiť aj menový pár GBP/USD.“

Komodity si polepšili

Komoditný sektor vstupuje do poslednej časti roka v lepšej kondícii. Zabezpečilo mu ju zlepšenie, ku ktorému došlo v treťom štvrťroku. Ropa sa tak na základe nepriaznivého počasia a snahy producentov priškrtiť produkciu dokázala zotaviť. Vzácne kovy sa zas obchodovali vyššie najmä pre tlaky v globálnej politike a nimi spôsobenému rastu záujmu o diverzifikáciu a o bezpečné investičné prístavy.

Pozitívny vývoj v cenách komodít sa však pravdepodobne v poslednom štvrťroku už opakovať nebude. Dôvodom je slabá podpora dolára, ako aj utlmenie vývoja vo fundamentoch, ktoré už nebudú dostatočne silné na pokračovanie rely. Týka sa to najmä komodít závislých na ekonomickom raste, ako napríklad ropy, alebo priemyselných kovov.

Hlavný komoditný stratég, Ole Hansen, hovorí: “Geopolitické riziká budú aj naďalej ohrozovať ekonomiku a tým aj ponuku a dopyt po kľúčových surovinách. Nemeníme preto našu prognózu z decembra minulého roka a koncoročnú cenu zlata vidíme na úrovni 1 325 dolárov za uncu. Nedošlo podľa nás k ničomu významnému, pre čo by sme mali prognózu meniť. Pri striebre odhadujeme koncoročnú cenu na 17,35 dolároch za uncu.

“Trh s ropou smeruje do poslednej časti roka v najlepšie forme od roku 2014, kedy spustil prebytok na trhu s ropou masívny výpredaj. Pokles zásob v USA po nedávnom hurikáne Harvey, ktorý zničil časť kapacít v Texaskom zálive, bude mať priaznivý vplyv na marže rafinérií ako aj na dopyt po rope, a to v čase, keď záujem o túto surovinu obyčajne sezónne klesá. Na základe poklesu dopytu zo strany rafinérií si myslím, že ropa Brent zakončí rok na cene okolo 55 dolárov za barel a ropa WTI bude na 51 dolároch, čo bude mať pozitívny vplyv na rast ponuky amerických producentov.

Zatiaľ, čo svet upína zrak na množiace sa prípady terorizmu a destabilizáciu na Kórejskom polostrove, Čína sa pripravuje na svoj plán predbehnúť USA na pozícií najväčšej svetovej mocnosti.

Čína sa čoraz viac otvára svetu

Hlavný akciový stratég, Peter Garnry hovorí: “Tým, ako sa čínsky kapitálový trh otvára globálnym investorom, vzniká tu príležitosť participovať na najväčšej transformácií storočia. Čína v nej znovu získa niekdajšiu slávu z pohľadu svetového bohatstva.

Pre investorov rozvinutého sveta odporúčame zamerať sa na technologický sektor, pretože ten zostáva stále najmenej regulovaný, a okrem toho na súkromný sektor. Kúpa širokospektrálnych indexov prostredníctvom ETF bude i naďalej dobrou voľbou pre väčšinu investorov. Prílišné zameranie sa na firmy v štátnom vlastníctve, však môže byť v ekonomike meniacej sa na základe nových technológií a spotrebiteľského dopytu, značným problémom.

“Spomedzi producentov spotrebného tovaru môžu investori nájsť víťazov opäť v Číne. Najväčšia spoločnosť vyrábajúce nápoje Kweichow Moutai totiž dosahuje trhovú kapitalizáciu takmer 100 miliárd dolárov a rastie o 23 percent ročne. Tomuto tempu sa žiadna podobná firma v rozvinutom svete nedokáže ani priblížiť,”

Globálny makro stratég Kay Van Petersen dodáva: “Uplynulý rok v Číne sa vyznačoval silným hospodárskym rastom, ktorý prekonal očakávania. Dôvodom je úverová expanzia z roku 2016 a globálne ekonomicky priaznivé prostredie. To potiahlo jednak starý model krajiny postavený na výrobe a exporte, ale aj naštartovalo nový model ekonomiky založený na domácej spotrebe a službách. Z Číny sa tak stáva stabilná globálna ekonomika s dobrými obchodnými väzbami tak na východe ako aj na západe“.