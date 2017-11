Mala by byť reklama na pôžičky pred Vianocami zakázaná?

V parlamente je návrh novely zákona, ktorý by mal zakázať reklamy na spotrebné úvery, a iné pôžičky pre spotrebiteľov pred Vianočnými sviatkami. Cieľom má byť ochrana občanov pred neuváženým zadlžovaním sa.

Na Slovensku je viac ako 3,5 milióna exekúcií. Nemalú časť z nich tvoria aj dlhy za neuvážené nákupy pred Vianočnými sviatkami. Tá nezodpovednejšia časť populácie si totiž dokáže požičať i na takú vec, ako sú vianočné darčeky.

Dokazuje to aj zvýšená reklamná aktivita bánk a iných poskytovateľov úverov v období pred sviatkami. Menej uvedomelí spotrebitelia sú totiž ľahkou korisťou a spotrebné úvery ešte stále patria medzi tie ziskovejšie bankové produkty.

Nebolo by preto cestou tieto reklamy zakázať? Poslanci Národnej rady SR za hnutie Sme rodina navrhujú, aby reklama na spotrebné úvery, pôžičky a lízing nebola v období od začiatku novembra do Vianoc povolená. Sľubujú si od toho práve vyššiu ochranu občanov pred neúmerným zadlžovaním sa. Výsledkom nákupu darčekov na úver môžu byť exekúcie a úverový kolotoč, do ktorého sa zraniteľné skupiny obyvateľstva môžu dostať.

Zákaz by mal byť súčasťou zákona o reklame. Okrem toho by reklama na spotrebné úvery, pôžičky a finančné leasingy mala povinne obsahovať preventívne varovanie: „Nesplácanie záväzku môže viesť k exekúcii a následnému predaju vášho osobného majetku“. Návrhom novely zákona by sa národná rada mala zaoberať na poslednej tohtoročnej schôdzi, ktorá sa začne 28. novembra.

Predkladatelia argumentujú, že cieľom firiem ponúkajúcich spotrebné úvery, pôžičky je v čase pred vianočnými sviatkami predať čo najviac svojich produktov „a využiť tak finančnú tieseň občanov s cieľom poskytnúť im finančné prostriedky na pokrytie nákladov súvisiacich s vianočnými sviatkami“. Takto sa mnohí občania môžu dostať do zložitej situácie.

Hnutie dodáva, že takéto situácie môžu viesť k neschopnosti občanov splácať svoje dlhy, za čo im hrozí exekúcia.

Mala by byť reklama na spotrebné úvery pred Vianocami zakázaná? Áno, niektorí ľudia sú schopní si na darčeky požičať.

Nie, spotrebitelia by sa mali vzdelávať, aby si neuvážene úvery nebrali.