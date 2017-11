Malé broker pooly: Berou kohokoli?

„Když nějaká větší skupina lidí změní dres, nikdy není pochválena ve firmě, ze které odchází,“ říká moderátor diskuse Martin Viktora a pokračuje: „Často velké firmy kritizují ty malé, že berou kde koho. Jak se na to díváte?“

„Nemyslím si, že to jsou jenom malé firmy, které berou kde koho. Kdybychom chtěli, tak najdeme celou řadu příkladů, kdy ty velké firmy také vzaly lidi, kteří byli možná mediálně propíráni mediálně nejen pozitivně. Ono to není jenom o tom, že by lidé, kteří mají nějakou minulost, skončili v malých firmách,“ odpovídá Štefan Tillinger, partner společností OK Group a OK Klient, v jejichž středu skončil vyhozený zemský ředitel OVB Lukáš Lichtenberk se svou skupinou.

