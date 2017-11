Malé broker pooly: Jaké mají příležitosti a rizika pro poradce?

„Většina malých broker poolových organizací sídlí v Brně,“ říká na úvod Martin Viktora, provozovatel serveru Poradci-sobě.cz. A navazuje otázkou: „Čím to je?“

„U nás je to dáno historicky, protože většina našich společností je založená Radkem Kubišem, který je původem z Brna,“odpovídá Štefan Tillinger, partner společností OK Group a OK Klient. Ovšem mají i v Praze své kanceláře, protože v Praze sídlí i většina finančních institucí.

„I u nás je to dáno historicky,“ říká Erika Vrchovská, generální ředitelka společnosti Pernamenta, a dodává: „Pan Mátl, majitel, je také z Brna a působí v Brně několik let. I proto je většina jeho společností v Brně a na Moravě.“