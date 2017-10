Michael Strobaek: Zkuste Rozzlobené společnosti

Jste globálním ředitelem investic v Credit Suisse. Jaké jsou vaše hlavní úkoly?

V prvé řadě jsem předsedou Investičního výboru Credit Suisse, který rozhoduje o globální alokaci investic pro vytvoření klientských portfolií – na strategické i taktické úrovni.

Dalším mým důležitým úkolem je integrovat poradenství, investiční proces a klientský servis Credit Suisse tak, aby naši klienti získávali správná investiční řešení k dosažení svých finančních cílů.

Než jste nastoupil do Credit Suisse, tak jste pracoval v UBS. Během této doby došlo ke dvěma velkým krizím – k bublině Dot-com a nedávné finanční krizi. Jaká je vaše rada, pokud jde o zvládnutí takovýchto událostí?

Rada číslo jedna: zůstat ukázněný a v klidu, nikdy nepanikařit! Řešit problémy jeden po druhém. Nejhorší věc, kterou můžete udělat, je nechat dění na finančních trzích rozbouřit vaše emoce. Když se jedná o investování, mají psychologické mechanismy často neblahý vliv.

Druhou nejdůležitější věcí je pro mě to, aby lidé, na které spoléhám, říkali, co si myslí. To je moje osobní očekávání od členů mého týmu. Kombinace těchto dvou aspektů znamená velký krok směrem k zajištění dobrých výsledků.

A na závěr, v dobách krize musíte „nadměrně“ komunikovat, abyste zajistili, že sdělení budou opakovaně vyslechnuta, a utvrdili jste se, že investoři skutečně chápou důležitá rozhodnutí, jejichž přijetí je nutné, a správné kroky, které musí následovat.