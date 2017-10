Ministri financií eurozóny diskutujú o hlbšej integrácii eurozóny

Eurozóna by tak podľa ministrov financií jednotlivých krajín – tzv. Euroskupiny, mala pokračovať v budovaní bankovej únie. Jej súčasťou by mal byť napríklad nový Jednotný rezolučný fond, ktorý má slúžiť na ozdravenie bánk. Mal by byť nadstavbou programu ozdravenia štátov – tzv. eurovalu.

Ten pod oficiálnym názvom Európsky stabilizačný mechanizmus (ESM) vznikol počas eurokrízy a poskytoval úvery „poslednej inštancie“ pre vlády eurozóny v problémoch. Jeho úverová kapacita je 500 miliárd eur.

Jednotný rezolučný fond, ktorý by mal podobne slúžiť pre banky v problémoch, je ďalším pilierom bankovej únie. Financujú ho z ročných príspevkov komerčné banky. Jeho kapacita by mala po naplnení dosiahnuť 55 mld. Eur. Dnes je to zhruba 17 mld.

Ďalším nástrojom bankovej únie je Európsky systém poistenia vkladov (EDIS). Ten má chrániť vklady vo všetkých krajinách eurozóny až do výšky 100 tisíc eur. Dnes majú podmienky v tejto oblasti jednotlivé krajiny upravené individuálne. Na Slovensku napríklad na tieto účely existuje Fond ochrany vkladov. Myšlienke vytvorenia Európskeho systému poistenia vkladov sa zatiaľ bráni Nemecko.

Na stole je aj návrh, aby sa Európsky stabilizačný mechanizmus (euroval) zmenil na Európsky menový fond na štýl Medzinárodného menového fondu. Cieľom je vytvoriť inštitúciu, ktorá by sa zaoberala problematickými krajinami eurozóny. V minulosti podobnú agendu vykonával Medzinárodný menový fond a Európska centrálna banka.

Spomedzi ďalších návrhov je to vytvorenie spoločného rozpočtu eurozóny, vymenovanie spoločného ministra financií menového bloku a vytvorenie spoločnej skupiny v Európskom parlamente.