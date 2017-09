Minulotýždňová víchrica spôsobila veľké škody

Silná víchrica na juhozápade Slovenska spôsobila 120 škôd na majetku klientov Allianz – SP

Najviac škôd eviduje Allianz – SP na strechách budov, poškodené sú aj vozidlá a fasády domov

V poistení nehnuteľnosti je víchrica už v základom balíku rizík

„Najčastejšie si to odniesli strechy rodinných domov a väčších budov. V jednom prípade klientovi v okrese Bratislava víchrica strhla kompletne celú strechu spolu s izoláciou, komín aj bleskozvod a zničila fasádu po celom obvode domu. V mnohých prípadoch odletené plechy poškodili fasády okolitých budov,“ vymenúva hovorkyňa Allianz – Slovenskej poisťovne Lucia Muthová.

Silný vietor, s nárazmi až 120 km/hodinu, napáchal najviac škôd v okresoch Nitra, Bratislava, Šaľa, Trnava a Nové Mesto nad Váhom. Práve z týchto okresov nahlásili klienti Allianz – Slovenskej poisťovne najviac poistných udalostí. „Výška škôd zatiaľ nie je vyčíslená. Po víkende evidujeme približne 120 poistných udalostí spôsobených víchricou a ich počet narastá, keďže mnohí sa vracajú po predĺženom víkende a bilancujú škody,“ hovorí L. Muthová.

Pribúdajú aj hlásenia škôd po následných výdatných dažďoch a záplavách. „Najväčšou poistnou udalosťou je škoda na poľnohospodárskom družstve v okrese Trnava, kde víchrica strhla polovicu strechy a po následnom silnom daždi ostali zatečené stropy a steny a vytopená jedáleň, šatňa a sprchy,“ upresňuje L. Muthová.

„V Bratislave búrka odlomila dvanásťmetrový konár, ktorý sa doslova zapichol do strechy rodinného domu. Cez tento otvor zatiekli pre silný dážď nanešťastie aj steny bytu. Situáciu riešili na mieste niekoľko hodín hasiči, použili aj vysokozdvižnú techniku,“ opísal vrchný riaditeľ Úseku kontaktného centra poisťovne Generali Jaroslav Hanzlík. Ďalšiu strechu rodinného domu poškodil silný vietor na Donovaloch, škoda tu presiahla 1 500 eur.

„Celkovo sa škody vyšplhajú zrejme na desaťtisíce eur. Predpokladáme totiž, že klienti budú postupne nahlasovať aj ďalšie poistné udalosti,“ dodal J. Hanzlík.

Na preplatenie škôd, ktoré napáchajú búrky, je potrebné mať uzatvorené poistenie nehnuteľnosti a domácnosti. Dôležité je mať poistené živelné riziká, a to vrátane víchrice a krupobitia. Škody na budovách sa kryjú z poistenia nehnuteľnosti, škody na zariadení, nábytku, spotrebičoch, či oblečení zasa z poistenia domácnosti. Ak voda či vietor poškodia auto, tieto škody poisťovňa preplatí z havarijného poistenia.

Čo robiť pri poistnej udalosti

Ak je to možné, po poistnej udalosti by mali klienti s odstraňovaním následkov alebo opravou počkať do obhliadky poisťovne. Samozrejme, ak je z hygienických alebo bezpečnostných dôvodov nevyhnutné začať s odstraňovaním škôd skôr, ľudia to môžu urobiť. V takom prípade je však potrebné si poistnú udalosť zdokumentovať. Dnes už majú aj mobilné telefóny pomerne dobré fotoaparáty, poisťovni postačia aj fotky odfotené na telefóne.