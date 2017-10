Na trhu je nový realitný fond. Zameriava sa na administratívne nehnuteľnosti

Na trhu je sa objavil nový realitný fond investujúci do administratívnych nehnuteľností – Office real estate fund o.p.f. Patrí do portfólia Prvej penzijnej správcovskej spoločnosti Poštovej banky. Je zameraný najmä na nájomné projekty a administratívne nehnuteľnosti.

Zameranie fondu

Fond sa zameriava na investičné projekty na Slovensku i v zahraničí zahrňujúce:

kvalitné nájomné projekty s dlhodobými nájmami veľkých zahraničných firiem,

exkluzívne investície do nájomných projektov, administratívnych budov, či biznis centier v lukratívnych lokalitách,

renomované nehnuteľnosti vrátane príslušenstva, majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do iných investícií úzko prepojených s realitným trhom.

Založenie fondu

Office real estate fund o.p.f. vznikol v roku 2017 a je určený pre investorov, očakávajúcich vyšší výnos v strednodobom horizonte. „Zvyšujeme exkluzivitu investícií a umožňujeme klientom, nie len inštitucionálnym, stať sa súčasťou renomovaných projektov s možnosťou získania vyššieho výnosu. Zároveň im dávame možnosť podieľať sa aj na zahraničných projektoch,“ hovorí Jaroslav Pilát, generálny riaditeľ Prvej penzijnej správcovskej spoločnosti Poštovej banky.

„Veríme, že náš nový fond nehnuteľností nadviaže na úspechy, ktoré dosiahol NÁŠ PRVÝ REALITNÝ, o.p.f. počas desiatich rokov pôsobenia na trhu,“ dodáva.

Parametre fondu

Vznik fondu 2017 Charakter fondu Špeciálny fond nehnuteľností Investičný horizont Min. 3 roky Minimálna investícia Prvá 5 000 €, následná 5 000 € Rizikovosť fondu 2 (na škále 1-7) Vstupný poplatok 1 % Výstupný poplatok 1 % do 2 rokov

Počas kampane, ktorá trvá od 01.10. do 30.11. 2017, majú klienti možnosť investovať do fondu až so 100 % zľavou zo vstupného poplatku. Viac informácií nájdete na www.penzijna.sk