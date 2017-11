OPEC čaká neľahká úloha. Musí priniesť uspokojivé výsledky rokovaní

Od začiatku októbra cena ropy vzrástla vďaka dohode o znížení produkcie, geopolitickým rizikám a poškodeniu kanadského ropovodu, o 20 percent.

Očakáva sa, že OPEC a Rusko oznámia predĺženie dohody o znížení produkcie o ďalších šesť až deväť mesiacov.

V prípade ak by ale nebola oznámená dostatočne presvedčivá správa, cenu ropy by to poslalo prudko nadol

Očakávané predĺženie dohody o znížení produkcie, v kombinácii s geopolitickými rizikami, a nedávnym poškodením kanadského ropovodu, pomohli rope od začiatku októbra posilniť až o 20 percent. V snahe podporiť vyššiu cenu ropy a pokračovať v procese udržania rovnováhy na globálnom trhu s čiernym zlatom sa očakáva, že OPEC a Rusko oznámia po spoločnom stretnutí vo štvrtok vo Viedni šesť až deväťmesačné predĺženie dohody.

Rekordne vysoké stávky fondov na rast ceny ropy, ktoré ale musia byť pravidelne kŕmené pozitívnymi novinkami na udržanie svojich pozícií, a kombinácia príznakov vzostupu ťažby v USA, privádza OPEC pred neľahkú úlohu. Musí priniesť výsledky bez spustenia cenovej korekcie. Ak by však sprísnili trh príliš a tým podporili dodatočné zvýšenie cien, riskovali by spomalenie dopytu a zároveň by to poskytlo ďalšiu podporu bridlicovej rope v USA.

Pohľad na nižšie uvedenú tabuľku nám ukáže, prečo OPEC a ďalšie krajiny, ktoré nie sú členmi organizácie, musia udržať svojich 1,8 milióna barelov mimo trhu najmenej po ďalší jeden rok. Súčasná medzera medzi rastom svetového dopytu a rastom dodávok mimo krajín OPEC, znamená, že OPEC bude môcť v budúcom roku zvýšiť produkciu len o 200 tisíc barelov za deň. Tieto barely by mohli pochádzať z Iránu, Nigérie , alebo Líbye, ktorým by to zabezpečilo potrebnú stabilitu. Tieto krajiny sú v súčasnosti od dohody o zmrazení ťažby oslobodené.

Jedna z udalostí, ktorá pomohla odštartovať súčasný nárast cien ropy, bolo dočasné obmedzenie dodávok zo Severného Iraku po tom, čo iracké sily znovu prevzali územie nachádzajúce sa v blízkosti mesta Kirkuk, bohatého na ropné zásoby, ktoré bolo kontrolované Kurdami. Bloomberg začiatkom týždňa oznámil, že z tohto regiónu prúdi ropa do tureckého prístavu Ceyhan v priemernom objeme iba 240 tisíc barelov denne. Avšak teraz sa objem prepravenej ropy zdvojnásobil na 480 tisíc barelov denne.

Ropný kartel sa obáva potenciálnej reakcie výrobcov bridlicovej ropy v USA. Už spomínané 20 percentné posilnenie od októbra tohto roka malo za následok zmenu v počte ropných plošín v Mexickom zálive. V posledných troch týždňoch americký ťažbári opätovne otvorili polovicu z 39 ropných plošín, ktoré boli v predchádzajúcich troch mesiacoch uzavreté. Americká produkcia ropy dosiahla podľa týždenných odhadov rekordnú hodnotu 9,66 milióna barelov denne. Prekonala tak predchádzajúci rekord z júna 2015.

Americký ropný biznis

Vyššie ceny ropy negatívne ovplyvňujú, inak silný, výhľad rastu dopytu v roku 2018. Na svedomí to má najmä Čína a USA, teda dvaja najväčší konzumenti ropy. Čína, pretože znižuje nákupy smerom k strategickým rezervám a USA zase znížilo svoju spotrebu benzínu, pretože už začína negatívne pociťovať zdraženie.

Počas posledných pár týždňov hedžové fondy začali znižovať stávky na rast ropnej zmesi Brent z rekordných 543 miliónov barelov. K zníženiu stávok na rast cien dochádza bez rastu špekulácií na pokles cien.

Špekulatívne obchodovanie s ropnou zmesou Brent

OPEC na štvrtkovom stretnutí pravdepodobne dospeje k záveru, že liek v podobe zníženia dodávok už začal pacienta úspešne liečiť. Avšak práca je odvedená len na polovicu a je potrebné ešte niekoľko mesiacov vydržať. Až v prípade silného nárastu dopytu budú môcť ropní producenti znovu otvárať svoje kohútiky.

Ak OPEC, tak aj jeho partneri, zvládnu vyslať do sveta silné posolstvo o jednote a predĺžení dohody o obmedzení ťažby, ukáže sa, či aj fondy budú aj naďalej podporovať myšlienku vyšších cien. Trh v posledných mesiacoch naskočil na vlnu optimizmu o predĺžení škrtov, avšak krátkodobý výhľad by sa mohol zhoršiť, ak by sa nedosiahlo neočakávané pozitívne prekvapenie.

Ole Hansen, komoditný stratég Saxo Bank