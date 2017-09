OVB spustilo aplikáciu na hodnotenie práce sprostredkovateľov

OVB Allfinanz Slovensko spustilo aplikáciu na hodnotenie práce sprostredkovateľov. Každý klient tak má možnosť po stretnutí ohodnotiť kvalitu práce svojho sprostredkovateľa.

OVB je na Slovensku od 1.septembra spustilo novú webovú aplikáciu, vďaka ktorej môžu klienti po stretnutí so svojim sprostredkovateľom ohodnotiť jeho dojmy. „Hodnotenie sprostredkovateľov nám pomôže ďalej zvýšiť kvalitu servisu pre našich klientov. Chceme, aby naši sprostredkovatelia boli ešte lepší, aby odvádzali ešte kvalitnejšiu prácu. V tom nám môžu výrazne pomôcť práve klienti, ktorí majú s našimi spolupracovníkmi bezprostredný kontakt a najlepšie poznajú ich prácu,“ hovorí Jaroslav Vonkomer, predseda predstavenstva OVB Allfinanz Slovensko.

Hodnotenie by malo klientom zabrať najviac 60 sekúnd. Po prihlásení sa prideľujú danému sprostredkovateľovi hviezdičky v troch kategóriách – celková spokojnosť, znalosť produktov a vystupovanie. Hodnotí sa prideľovaním hviezdičiek (1-5). Následne sa klient má možnosť vyjadriť k tomu, do akej miery by odporúčal sprostredkovateľa ďalším klientom a môže pridať svoje ďalšie poznámky.

„Report z hodnotenia obdrží ako sprostredkovateľ, tak aj jeho vedúci a krajský riaditeľ. Podnety od klientov budú na pravidelných stretnutiach analyzované a pomáhajú pri ďalšom rozvoji našich spolupracovníkov. Hodnotenie od klienta dáva sprostredkovateľovi okamžitú a priamu spätnú väzbu. Zároveň sa stáva nástrojom k podpore pravidelného vzdelávania,“ dopĺňa Marek Mihok, riaditeľ IT oddelenia OVB Allfinanz Slovensko.

Webová aplikácia je s responzívnym dizajnom upravená aj pre smartfóny.