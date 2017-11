Penzijní fondy: Zůstat ve starém penzijku?

Jak si zajistit dostatečné množství finančních prostředků na stáří? Možností je bezesporu řada. Co asi napadne jako první, jsou penzijní fondy. Jenže které? Vyplatí se setrvat ve starém penzijku, nebo přejít do nového? A v čem je rozdíl?

Penzijní fondy v kostce

Do roku 2013 bylo státem podporované penzijního připojištění. Poslední smlouvu penzijním připojištění bylo možné uzavřít do 30. 11. 2012. Od 1. 1. 2013 začalo platit „nové penzijko“ s názvem doplňkové penzijní spoření (DPS).

Ovšem „staré penzijko“ uzavřené do 30. 11. 2012 stále platí a dost lidí ho ještě využívá. Peníze se jen ze starého penzijního fondu přesunuli do transformovaného fondu. Výplaty dávek a další podmínky (mimo výši státního příspěvku), které byly ujednány do 30. 11. 2012, stále platí a podle nich se řídí uzavřená smlouva.

Ve starém penzijním připojištění existovala garance nezáporného výnosu. Byl zde nárok na výsluhovou penzi, přičemž podmínkou bylo spořit minimálně 15 let. Mohl vzniknout také nárok na invaliditní penzi, která byla vyplacena po přiznání invalidního důchodu, avšak při minimální délce připojištění 3 – 5 let. Existoval (a stále existuje) i nárok na pozůstalostní penzi, která by byla případně vyplacena pozůstalým, opět za předpokladu, že délka spoření byla minimálně 3 – 5 let. K dispozici je samozřejmě i starobní penze, a to nejdříve po dosažení 60 let a „odspořených“ 60 měsíců.

Celý článok si môžete prečítať na investujeme.cz.