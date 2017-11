Počet najbohatších ľudí sveta opäť vzrástol

Počet dolárových milionárov sa celosvetovo zvýšil o 2,3 milióna. Celosvetové bohatstvo vzrástlo o 6,4 percenta. Vyplýva to zo štúdie Global Wealth Reportu Credit Suisse 2017.

Celkové svetové bohatstvo v lete tohto roka dosiahlo novú rekordnú úroveň 280 biliónov dolárov. Medziročne vzrástlo o 6,4 percenta, teda o 170-násobok veľkosti ekonomiky Slovenska, čo je najrýchlejšia dynamika rastu za ostatných päť rokov. Stojí za tým svižný rast akciových trhov, ako aj nefinančných aktív po celom svete.

Ak by bolo svetové bohatstvo rozdelené rovnomerne medzi všetkých dospelých, v priemere by na jedného pripadalo 56 540 dolárov, čo je medziročne o 4,9 percenta viac. Hoci je ľudstvo vo všeobecnosti v priemere bohatšie, rastú aj majetkové nerovnosti. Jedno percento najbohatších vlastnilo v roku 2009 necelých 43 percent celkového bohatstva, dnes je to viac ako polovica.

Každý dospelý s majetkom, po očistení o dlhy, vo výške 3 582 dolárov patrí k bohatšej polovici dospelej svetovej populácie. Ľudia vlastniaci finančné a reálne aktíva, ktorých suma spolu prekračuje 76 754 dolárov, sa nachádzajú medzi 10 percentami najbohatších na planéte. Treba mať bohatstvo nad 770 368 dolárov, aby človek patril k top jednému percentu najbohatších.

Bohatí

Na svete je približne 36 miliónov dolárových milionárov, medziročne viac o 2,3 milióna, vyše 148-tisíc ľudí s majetkom nad 50 miliónov dolárov, z nich necelých 50-tisíc má čisté bohatstvo vo výške aspoň 100 miliónov dolárov, pričom 5 700 z nich disponuje aktívami nad 500 miliónov dolárov.

Desať percent najbohatších ľudí na svete vlastní necelých 88 percent celkového svetového bohatstva, pričom päť percent vyše 76 percent z neho. Jedno percento najbohatších vlastní 50,1 percenta svetového majetku. Dolároví milionári, ktorých je 0,7 percenta svetovej dospelej populácie, držia 45,9 percenta celkového globálneho bohatstva.

Chodobní

Chudobnejšia polovica dospelých, teda ľudia s majetkom menším ako 3 582 dolárov, vlastní dovedna menej ako jedno percento svetového bohatstva a až deväť percent z nich je čistými dlžníkmi (teda ich dlhy prevyšujú majetok). Ľudia s majetkom menším ako 10-tisíc dolárov, ktorí predstavujú až 70,1 percenta všetkých dospelých na planéte, teda takmer 3,5 miliardy, vlastnia spolu len 2,7 percenta svetového bohatstva.

Najbohatším regiónom je naďalej Severná Amerika, jej bohatstvo sa za 12 mesiacov do leta tohto roka zvýšilo o takmer 10 percent a prekročilo 100 biliónov dolárov. Na dospelého tu pripadá v priemere 374-tisíc dolárov, nasleduje ázijsko-pacifický región s bohatstvom vyše 89 biliónov dolárov, kde však na dospelú hlavu pripadá len 38,4 tisíca dolárov, čo je menej ako vyše 135-tisíc dolárov v Európe, ktorej celkové bohatstvo dosahuje necelých 80 biliónov dolárov.

Stanislav Pánis – analytik J&T banky.