Pojištění invalidity: Jak vybrat správnou pojistku

Invalidita představuje pro rodinu větší finanční zátěž než smrt člena domácnosti. Pojištění invalidity by se tak mělo stát základem životního pojištění. Jak ale vybrat dobrou pojistku?

Invalidita člena rodiny představuje nejen psychickou zátěž, s níž se domácnost musí vyrovnat, ale i finanční zátěž rodinného rozpočtu. S invaliditou živitele rodiny je spojen nemalý výpadek příjmu, navíc zhoršený zdravotní stav často vyžaduje další náklady na usnadnění života – od zdravotnických pomůcek, přes ošetřovatele, po úpravy bytu či rodinného domu.

Invaliditu 3. stupně, kdy pracovní schopnost poklesne nejméně o 70 %, přiznala Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) v roce 2016 celkem 9 357 obyvatelům České republiky. Ve stejném roce zemřelo v ČR 107 750 lidí. Ovšem ve věku do 64 let, do kterého je přiznáván invalidní důchod, zemřelo 6 468 žen a 13 616 mužů, celkem 20 084 obyvatel. Pravděpodobnost vzniku nejtěžší invalidity je tak jen přibližně poloviční oproti pravděpodobnosti smrti.

Finanční následky invalidity může pokrýt pojištění invalidity. Aby ale skutečně sloužilo svému účelu, je třeba vybírat pečlivě a rozhodně ne podle ceny. Základem je pojištění invalidity z jakýchkoli příčin, nikoli pouze z úrazu, které tvoří přibližně 3,5 % všech přiznaných invalidit 3. stupně – a jsou tak v podstatě pouze okrajovou záležitostí. To ale zdaleka nestačí.

